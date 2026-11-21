Scarleth Cárdenas, recordada por su trayectoria en Canal 13, sorprendió a sus seguidores luego de revelar que recibió un diagnóstico de cáncer de mama.

A través de un video publicado en Instagram, la periodista de 52 años compartió detalles sobre su estado de salud y recordó que durante mayo enfrentó una operación por un tumor de ovario.

El delicado diagnóstico de Scarleth Cárdenas

En ese contexto, explicó: «Tengo cáncer de mama y es absolutamente sorpresivo. En mayo fui operada de un tumor borderline en el ovario izquierdo y en junio cumplí con todos los exámenes de rutina. Todo estaba bien. Sin embargo, en octubre comencé a sentir fuertes dolores«, relató.

«Estaba en la comuna de Torres del Paine y apenas regresé a Punta Arenas, acudí a un centro de salud. Esto apareció de pronto y ha avanzado muy, muy rápido«, afirmó.

Posteriormente, entregó antecedentes sobre su salud: «Es un tumor de 8 centímetros y el principal riesgo es una metástasis. He querido contarles esto porque nunca fumé, casi no bebo alcohol y hago deporte, pero a veces la vida cambia en un segundo», explicó.

«Ojo, una de cada ocho mujeres va a desarrollar un cáncer de mama en su vida, pero cuando lo detectan y lo tratan a tiempo más del 90% va a recuperar su salud. Por eso es tan importante chequearse una mamografía anual a partir de los 40 años de edad«, aconsejó.

Asimismo, reconoció: «Este cáncer está siendo muy agresivo y muy doloroso, pero voy a hacer todo lo que me indique el equipo médico, partiendo por las quimioterapias y en primer lugar quiero agradecer muy especialmente a la doctora Claudia Pasano de Scanner Sur en Punta Arenas por diagnosticarlo de inmediato y por toda su enorme amabilidad», expresó.

Respecto a los próximos pasos, Scarleth Cárdenas aseguró: «Muy pronto van a comenzar las quimioterapias. He activado el GES por cáncer de mama en Banmédica y también el GES por cuidados paliativos. También he activado mi seguro de salud en el Banco de Chile porque hay exámenes que son carísimos y que no están contemplados en la canasta GES, pero sí, hay que hacerlos», detalló.

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