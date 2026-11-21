Mauricio Medina, conocido popularmente como El Indio, recibió el alta médica luego de permanecer 15 días hospitalizado.

El humorista enfrentó complicaciones de salud que requirieron su internación en el Hospital El Pino, considerando también sus enfermedades de base, entre ellas una diabetes avanzada.

Cabe recordar que Mauricio Medina ha atravesado diversos problemas médicos durante los últimos años. En 2023, incluso permaneció 20 días en coma inducido.

Sin embargo, tras dos semanas de hospitalización, el comediante regresó a su hogar y entregó detalles sobre su recuperación. El comediante reveló que sufrió una neumonía, que se complicó debido a su enfermedad.

“Estoy en mi casa ya, tranquilo. Fueron 15 días duros, pero bien”, comentó.

Mauricio Medina reveló complejo momento de salud

Durante la entrevista, El Indio recordó los momentos más complicados: “Estuve grave cinco días, yo tengo mucho agradecimiento con la gente del Hospital El Pino, porque fueron extraordinarios. Me remontaron la salud, me hicieron unas intervenciones para operarme una arteria. Fue todo bien”, expresó.

Además, el comediante reconoció que este nuevo episodio lo llevó a reflexionar sobre sus prioridades personales y profesionales.

En ese contexto, explicó:

“Siento que he perdido mucho tiempo que podría haber aprovechado con mi familia. Yo hago clases todos los lunes, tengo un podcast que hago los días martes, entonces todo eso es tiempo que estoy perdiendo en realidad. Voy a seguir con el podcast, no creo que haga más clases, pero sí hice mi aporte al humor nacional bastante”, cerró.

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