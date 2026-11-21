Tita Ureta preocupó a sus seguidores luego de revelar que enfrentó un problema de salud pocas horas antes de conducir una nueva edición de Vértigo, junto a Martín Cárcamo.

A través de sus historias de Instagram, la periodista compartió dos fotografías para mostrar cómo se encontraba antes de llegar al programa.

En una de las imágenes apareció su rostro, mientras que en la otra mostró una vía intravenosa instalada en uno de sus brazos.

“Me intoxiqué y hoy es jueves de Vértigo“, escribió la comunicadora.

Tita Ureta reveló delicado problema de salud antes de conducir Vértigo

Pese al inconveniente, Tita Ureta continuó con sus preparativos para el estelar y entregó nuevos detalles mientras se encontraba en una sesión de maquillaje.

“Estoy vivita y coleando. Me intoxiqué, pero ya estamos bien, me tuvieron que poner un poquito de suero”, comentó.

Además, aprovechó la situación para bromear sobre la posibilidad de que sus molestias continuaran durante la transmisión.

“Si me paro al baño, ya saben por qué es”, agregó entre risas.

El episodio también llamó la atención de Martín Cárcamo, quien al comenzar Vértigo mencionó el problema de salud de su compañera y destacó su presencia en el programa.

Posteriormente, la animadora entregó más antecedentes sobre lo ocurrido durante una conversación con el creador de contenidos Ronald Exequiel.

Aunque inicialmente habló de una intoxicación, reconoció que todavía desconocía la causa exacta de sus síntomas.

En ese contexto, explicó: “No sé si tengo algún virus o comí algo. Estuve en el norte acampando y quizás ahí algo me hizo mal, así que estoy desde el lunes malita, pero no se me notó”, explicó.

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