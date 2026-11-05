«Lo veo preparando la maleta y me dice que se va…»: Nuevo quiebre remece al mundo del espectáculo

Angélica Sepúlveda confirmó que terminó su relación con el turco Gürsel Saglam y sorprendió al contar cómo ocurrió la separación.

A través de Instagram, la exparticipante de realities como «Gran Hermano» y «1810» publicó un extenso mensaje en el que repasó lo sucedido.

Según explicó, durante los días previos notó que su pareja tenía una actitud diferente y comenzó a tomar distancia.

Angélica Sepúlveda recordó con cariño los momentos que compartieron y los sentimientos que desarrolló durante el romance.

«Amé intenso, como nunca antes, sin miedo, di lo mejor que pude, porque sus abrazos me generaron confianza, calidez, calmaban mi vida loca, risas de alegría, zona de confort», indicó.

Sin embargo, la exchica reality aseguró que todo cambió de un momento a otro.

«Una tarde, sorpresivamente lo veo preparando la maleta y me dice que se va a Turquía, que entendió (no sé qué cosa), que lo pensó tres días y no había nada que hablar», contó Angélica Sepúlveda .

La despedida tampoco dio demasiado espacio para aclaraciones. De acuerdo con su testimonio, apenas transcurrieron dos horas entre aquella conversación y la partida del turco.

El relato de Angélica Sepúlveda

La exchica reality reconoció que quedó muy afectada. «Quedé inmóvil, luego miles de preguntas, imágenes en mi mente, tristeza, dolor, rabia, odio… Lloré, lloré y lloré sin respuestas hasta que me dormí», señaló.

En su publicación, la exchica reality reconoció que lo ocurrido despertó recuerdos difíciles.

«Esto me reactivó las heridas de abandono», admitió sobre el impacto que tuvo la decisión de Gürsel.

Para enfrentar este momento, Angélica Sepúlveda contó que recurrió a herramientas de psicología y otras prácticas personales que le permitieran procesar sus emociones. También decidió alejarse por un tiempo y trasladarse al campo junto a sus padres.

El quiebre llega después de que la pareja enfrentara otros obstáculos en el pasado. Sin embargo, ambos habían retomado su romance y mantenían proyectos en común.

De todas formas, Angélica Sepúlveda aseguró que ahora busca concentrarse en sí misma y dejar atrás los sentimientos negativos que le provocó el quiebre.

«Hoy no tengo odio, ni rabia, enfocada mil en mí… Carpe diem. GRACIAS TOTALES», expresó la exchica reality en su publicación.

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