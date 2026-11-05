Figura del espectáculo fue internado de urgencia tras complejo diagnóstico y se perderá la Teletón: «Disculpas de corazón»

Un complejo momento de salud enfrenta Diego Pánico. El influencer utilizó sus redes sociales para comunicar que permanece hospitalizado luego de sufrir una complicación médica.

El diagnóstico también modificó sus planes para los próximos días y confirmó que no podrá participar en la Teletón.

La noticia la dio a conocer a través de su cuenta de Instagram. «Quería pedirles disculpas de corazón, porque lamentablemente no podré asistir», comenzó señalando.

Luego, Diego Pánico profundizó en lo ocurrido y explicó qué lo llevó hasta el recinto asistencial.

«Llegué por un fuerte dolor en el pecho y, después de los exámenes, me diagnosticaron un tromboembolismo pulmonar», indicó.

El influencer también recordó que durante junio de este año atravesó un problema de salud similar.

«Es algo muy similar a lo que vivimos en junio de este año. Pensábamos que ya estábamos completamente sanos y que todo había quedado atrás, pero hoy nos toca enfrentar nuevamente esta difícil situación», expresó.

El mensaje de Diego Pánico tras conocer su diagnóstico

El creador de contenido compartió una profunda reflexión sobre el nuevo desafío que enfrenta.

«A veces me pregunto: ¿por qué a mí? Y después pienso: ¿y por qué no a mí?», manifestó.

De todos modos, expresó su esperanza en poder superar esta situación.

«Hoy solo le pido a Dios mucha fuerza para enfrentar este nuevo desafío. Espero de todo corazón que esto no comprometa ningún otro órgano y que podamos salir adelante una vez más», agregó.

Para cerrar, Diego Pánico hizo un llamado especial a sus seguidores: pidió que durante la noche del miércoles orarán por él.

«Cada oración, cada pensamiento positivo y cada muestra de cariño significan muchísimo en este momento. Los amo, gracias por estar, por acompañarme y por tanto cariño», finalizó.

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