Reconocido exfutbolista chileno fue detenido en Los Vilos: investigan delitos sexuales contra tres víctimas de su entorno familiar

La investigación contra el exfutbolista Francisco Huaiquipán sumó nuevos antecedentes.

La Fiscalía Metropolitana Sur reveló que existen tres víctimas que pertenecen al círculo familiar del exdeportista. Todas eran menores de 18 años cuando ocurrieron los hechos denunciados. De este modo, enfrentará una formalización por los delitos de violación reiterada y abuso sexual reiterado.

La fiscal jefa de Género de la Fiscalía Metropolitana Sur, Yazmín Salech, entregó explicó que las denuncias apuntan a situaciones que se habrían extendido durante un largo período.

«Se recibieron denuncias de víctimas que forman parte del entorno familiar del imputado, que dan cuenta de sistemáticos delitos de abuso sexual y de violación reiterados en contra de dichas personas cuando eran menores de 18 años de edad», señaló.

La persecutora precisó que algunos episodios de los que se le acusan habrían prescrito por la antiguedad. Entre los que sí serán imputados el más antiguo corresponde a 2009 y habría ocurrido en la comuna de San Joaquín.

«Hoy día va a ser formalizado por tres víctimas (…) por violación reiterada, abuso sexual reiterado contra personas menores de edad», detalló Yazmín Salech.

En cuanto al desarrollo de la causa, la fiscal explicó que todo comenzó con una denuncia. A partir de las primeras diligencias, el Ministerio Público consiguió reunir nuevos testimonios que permitieron ampliar los antecedentes del caso. Asimismo, no descartó que puedan aparecer otras víctimas durante el avance de las indagatorias.

Actualmente, dos de las denunciantes son adultas, mientras que otra es menor de edad.

Los detalles de los episodios denunciados serán expuestos ante el tribunal durante la audiencia de formalización.

La detención de Francisco Huaiquipán

El exfutbolista y también exchico reality cayó en manos de la policía durante el miércoles, luego de que el 12° Juzgado de Garantía de Santiago emitiera una orden de detención en su contra.

Según consingó, ADN.cl, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana concretaron el procedimiento en un recinto deportivo de Los Vilos, en la Región de Coquimbo.

El subprefecto Rodrigo Gómez explicó que los funcionarios ubicaron a Francisco Huaiquipán mientras participaba en una actividad vinculada al fútbol. Según precisó, el exjugador no opuso resistencia al momento de su detención.

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