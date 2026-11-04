Estrella de exitosas series tailandesas confirma su llegada a Chile: revisa dónde y cuándo será su presentación

El fenómeno de las producciones tailandesas Girls’ Love sigue sumando seguidores en distintas partes del mundo. Esta vez, Santiago será escenario de uno de esos encuentros internacionales con la llegada de Freen Sarocha, reconocida actriz que visitará por primera vez nuestro país.

El evento se realizará este domingo 8 de noviembre, a las 20:00 horas, en la Cúpula del Parque O’Higgins. Según detalló la organización, la artista encabezará «Velvet Dream Dawn», una actividad pensada para acercarla a sus seguidores chilenos.

A diferencia de un concierto tradicional, el fan meeting contempla distintas instancias de participación. La jornada incluirá conversaciones con traducción, juegos, concursos y espacios de interacción directa con el público.

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El fenómeno que llevó a Freen Sarocha al reconocimiento internacional

El nombre de Sarocha Chankimha, conocida artísticamente como Freen Sarocha, comenzó a ganar popularidad fuera de Tailandia gracias a «GAP: The Series». La producción debutó en 2022 y se convirtió en uno de los títulos que impulsaron la expansión internacional del género Girls’ Love.

Posteriormente, la actriz participó en «The Loyal Pin», otra producción que contribuyó a fortalecer su popularidad entre los seguidores de estas historias románticas.

El alcance de este fenómeno también se puede observar en las cifras de audiencia. De acuerdo con un análisis publicado por The Conversation, «GAP: The Series» superaba las 850 millones de visualizaciones en YouTube hasta enero de 2025.

Es importante precisar que el registro corresponde a reproducciones y no a espectadores únicos. Sin embargo, permite dimensionar la circulación que alcanzó la producción fuera de su país de origen.

El impacto de la serie también ha sido objeto de estudios académicos. Una investigación publicada en la revista Feminist Media Studies relacionó su éxito con el crecimiento de las producciones Girls’ Love y la consolidación de comunidades internacionales de seguidores, integradas en gran medida por mujeres queer.

En ese escenario, los fan meetings cumplen un papel importante. Estas actividades permiten que las comunidades que nacieron alrededor de las series, las plataformas digitales y las redes sociales puedan encontrarse presencialmente con las actrices que siguen.

La visita de Freen Sarocha a Santiago se suma así a la expansión de un fenómeno audiovisual que logró cruzar fronteras y conectar con audiencias de distintos continentes.

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