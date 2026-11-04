Matías Oviedo recordó tormentosa relación con famosa actriz chilena: «Éramos dos pólvoras»

Recientemente, Matías Oviedo recordó el romance que mantuvo durante cuatro años con Camila Hirane, relación que llegó a su fin en 2020, cuando ambos compartían elenco en la teleserie «Verdades Ocultas».

La revelación ocurrió durante su paso en el Carpool de «Fiebre de Canto», espacio conducido por Jaime Proox y Roberto Rosinelli. En la conversación, reconoció que la intensidad de ambos marcó buena parte de la relación.

«Fue una relación muy intensa. Creo que los dos éramos muy intensos», confesó el intérprete.

«Nosotros éramos dos pólvoras con la Camila que explotábamos, explotábamos, explotábamos», relató Matías Oviedo.

Matías Oviedo recordó su quiebre con Camila Hirane

Matías Oviedo reconoció que la relación llegó a un punto en que mantenerla se volvió demasiado difícil.

Además, calificó al romance como un vínculo «un poco tóxico». Sin embargo, también destacó los buenos momentos que compartieron durante esos cuatro años.

«Con la Camila era insostenible. Tuvimos nuestros momentos, nos quisimos mucho y fuimos felices, pero no fue sostenible en el tiempo», explicó.

Pero el término de la relación no significó que ambos pudieran tomar caminos completamente separados. Los dos tuvieron que seguir trabajando en «Verdades Ocultas», donde sus personajes también mantenían una relación sentimental.

Esta situación terminó convirtiéndose en un escenario incómodo para el actor. «Para mí también fue agotador… Fue terrible porque tampoco terminamos tan bien», recordó Matías Oviedo.

De hecho, reveló que las tensiones entre ambos incluso se trasladaron a las grabaciones de la teleserie. «La Camila me tiraba los palos por el micrófono, yo aguantando, pero después pasó», comentó.

Con el paso del tiempo, ambos reconstruyeron sus vidas amorosas. Camila Hirane inició una relación con el actor Ricardo Fernández, mientras que Matías Oviedo formó una familia con Macarena Sarras, su esposa y madre de sus dos hijas.

«Yo encontré una mujer que me hiciera ese contrapeso un poco, que me bajara estas revoluciones», expresó el actor.

En este sentido, Tomás Oviedo destacó la buena dinámica que ha construido junto a su pareja, definiendo su relación como «un complemento súper bueno».

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