Chino Ríos le mandó inesperado mensaje a bailarina de Leo Rey y ella respondió: desconocido episodio salió a la luz

Marcelo «Chino» Ríos volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales. Esto debido a que el extenista chileno sorprendió al involucrarse, a su manera, en la polémica que protagonizan Leo Rey y Alexítico.

Todo comenzó con una publicación en Instagram. Allí, el ex número uno del mundo compartió una fotografía del exvocalista de La Noche y acompañó la imagen con un llamativo mensaje. En él, también hizo una particular referencia a Daniela González, una de las bailarinas del artista, conocida en redes sociales como Dani Fruti.

«El más brígido, pero la Danielita es mía que cosa mas tierna, quien chucha es Alexitico que la chu…, los felicito. Besitos», escribió Ríos en la publicación.

Aunque el comentario permaneció algunas horas en su perfil, el deportista finalmente decidió eliminarlo. Sin embargo, algunos usuarios alcanzaron a reaccionar y registrar lo ocurrido.

La bailarina respondió al Chino Ríos

Entre las respuestas destacó la de la propia Daniela González, quien aprovechó la aparición del extenista para sacarle en cara una invitación que, según contó no se habría concretado.

«Cuando quieras puedes venir a ver el show. Te invitamos y nos dejaste plantados. Por ser número 1 estás perdonado @marceloriosoficial», comentó la bailarina.

La respuesta no pasó inadvertida y consiguió cientos de ‘me gusta’ antes de que la publicación fuera eliminada.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google