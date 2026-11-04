«Comunista y la conch…»: Paty Maldonado estalló contra famoso humorista por polémico chiste sobre el Presidente José Antonio Kast

Una controvertida rutina de Yerko Puchento en televisión provocó la indignación de Paty Maldonado.

La opinóloga cuestionó duramente al comediante luego de que utilizara una trágica noticia ocurrida en Ecuador para lanzar una broma relacionada con José Antonio Kast.

Todo ocurrió en «El Club de la Comedia», donde el humorista mostró una imagen editada que reemplazaba al sacerdote que murió aplastado por una cruz en Ecuador por una fotografía del mandatario.

«¿Cacharon al curita de Ecuador? ¿Lo tienen? Ahí está», comentó Yerko Puchento mientras exhibía la postal.

«¡Pu… que son pesados! ¿Por qué no fue cura y fue político? Nos ahorraríamos tantos problemas, señor. La bencina estaría a 100 pesos», continuó en modo de broma.

Además, el comediante también hizo una referencia a la muerte del religioso y a la situación judicial de Fernando Karadima.

«Fuera de broma, qué terrible lo que le pasó a ese curita. Le hubiera pasado a Karadima a los 54 años pedófilos que le van a bajar la condena, no a este curita», agregó, provocando risas entre los presentes.

El enojo de Paty Maldonado

La intervención de Yerko Puchento no pasó inadvertida para Patricia Maldonado, quien manifestó su rechazo a través de un duro descargo.

«Yerko hizo su rutina y en la rutina dijo algo así como que ojalá que la cruz que mató al cura, al sacerdote, le haya caído a Kast», indicó.

En esa línea, recalcó que a su juicio, el comediante debería tener mayor cuidado con sus palabras.

«Una persona inteligente como él, inteligente porque no es un imbécil. ¿Para qué ocupar la muerte de un sacerdote tan cruel? Porque fue cruel la muerte que tuvo ese hombre. Muy cruel. Se le cae una montaña encima de fierro y lo destrozó en el minuto. Y desearle que le caiga a otra persona a título de qué. ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo con el gobierno, perfecto, ¿pero por qué desear la muerte? No entiendo», manifestó.

«¿Qué es lo que está pasando por la mente de este hombre? ¿Cómo te puedes reír de la muerte de alguien? Yo no me voy a reír de la muerte de alguien porque no pensamos políticamente igual. Eso es lo que no puedo entender de algunos humoristas», continuó Paty Maldonado.

La opinóloga también apuntó contra la trayectoria política del comediante y aseguró que no tendría autoridad para realizar ese tipo de críticas.

«Entonces la crítica mía es esa, que no puede ser que alguien se ría y que le desee la muerte porque políticamente no está de acuerdo. Ahora, él no tiene moral para hablar de política porque es la típica persona que ha usufructuado en el gobierno de la Bachelet o en el gobierno de Piñera», diparó.

Luego, Paty Maldonado lanzó un duro descago. «¡¿Qué le puedes pedir si es un comunista y la conch…?! Con todo el respeto que se merece el público que me está oyendo. ¡Si es un zurdo asqueroso! ¡Ha usufructuado de todos los gobiernos!», sentenció.

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