Remezón en el «El Club de la Comedia»: Figura clave confirma su salida a poco tiempo de su llegada

Una de las recientes incorporaciones de «El Club de la Comedia» ya se despidió del programa de Chilevisión. Se trata de Popín, el popular personaje interpretado por Pablo Zamora, quien confirmó que no seguirá siendo parte del espacio.

Vale señalar que su llegada se había concretado hace un mes. Durante ese periodo, el regreso del humorista dio que hablar de manera positiva en redes sociales.

Popín deja «El Club de la Comedia»

Fue el propio comediante quien comunicó su salida de «El Club de la Comedia» mediante una publicación en Instagram.

«Nuestra participación en el programa llegó a su fin. Nos vamos ‘felices'», escribió Pablo Zamora durante este martes.

«No todos los días se tiene la oportunidad de abandonar un éxito de esta magnitud», añadió.

En este sentido, también hizo un balance de esta experiencia y valoró el reencuentro con el público. «Fue entretenido volver a la televisión con Popín, reencontrarnos con el público y comprobar que este personaje sigue tan vivo como siempre», expresó.

Pablo Zamora también agradeció el respaldo que recibió durante estas semanas y destacó que mantuvo intacto el estilo que caracteriza a su personaje.

«Nos enorgullece haber sido fieles a nuestro humor, sin cambiar nuestra esencia», señaló en la descripción del post. Además, agregó: «Sabemos que hay mucha gente que lo entiende, lo disfruta y lo valora. Gracias a todos los que nos acompañaron, comentaron y compartieron nuestras apariciones».

Pese a su inesperada despedida del programa de Chilevisión, Pablo Zamora confirmó que seguirá llevando sus presentaciones a distintos escenarios.

«¡Popín sigue vivo! Nos seguiremos viendo por otros lados. Dicen que hay que retirarse en la cima. Nosotros preferimos no esperar tanto. Y recuerden… ¡¡¡ESTO ES MUY PENCA!!!, pero pudo ser peor», concluyó.

De hecho, el personaje ya tiene un próximo encuentro con sus seguidores. Según adelantó el comediante, este fin de semana se presentará con su espectáculo en Estudio 13.

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