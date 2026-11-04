Ex de popular figura de TVN dejó la grande con inesperada publicación tras revelarse supuesto romance del comunicador: «Vergüenza»

La vida amorosa de Iván Núñez volvió a instalarse en la conversación farandulera.

Esto debido a que el periodista y conductor de 24 Horas Central, estaría comenzando una nueva relación con una modelo colombiana. En medio de estas especulaciones, su expareja Thais Jordao compartió un llamativo mensaje que no pasó inadvertido en redes sociales.

Vale señañar que la información sobre el supuesto romance se dio a conocer esta semana en Alfombra Roja, espacio de Canal 13. Allí revelaron que el comunicador tendría un vínculo sentimental con Dayan Murillo, modelo colombiana que actualmente vive en Chile.

El periodista César Campos explicó que Iván Núñez y Murillo se habrían conocido durante un evento realizado en mayo pasado. Además, el programa mostró registros fotográficos de ambos, entre ellos una imagen en la que aparecen besándose.

El mensaje de Thais Jordao

Y recientemente, Thais Jordao, quien tiene un hijo en común con el rostro de TVN, publicó una historia de Instagram con una frase que llamó especialmente la atención.

«A mí no me da vergüenza decir que soy madre soltera. Me da vergüenza que sepan quién es el papá», indicó en el mensaje, el que fue compañado por la canción «Você Já Sabe» de Anitta y Los Brasileros.

Si bien Jordao no nombró directamente al periodista, su mensaje generó especulaciones. Esto, debido a que fue compartiro poco después de que trascendieran los antecedentes sobre el supuesto romance de su expareja.

En tanto, otro detalle que alimentó los rumores fue una interacción entre Iván Núñez y Dayan Murillo en redes sociales. Durante el cumpleaños de la modelo, el conductor le dedicó un mensaje: «Por el primero de muchos cumpleaños juntos. Hay que celebrar la vida».

Frente a esto, la colombiana le respondió: «Así será baby».

Vale señalar que Iván Núñez y Thais Jordao pusieron fin a su relación durante 2023, después de varios años juntos.

Por otro lado, es importante aclarar que hasta ahora ni el periodista de TVN ni Dayan Murillo han confirmado públicamente que mantienen un romance.

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