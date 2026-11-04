Figura de la TV alza la voz tras burlesca imitación de Pancha Merino: «No me vas a bajar…»

La controversia entre Camila Nash y Pancha Merino sigue dando que hablar. Ahora a través de redes sociales, la exchica reality lanzó duras críticas al panel de Alfombra Roja tras las burlas de la actriz en el programa.

A través de sus historias de Instagram, la exparticipante de «Volverías con tu ex? 2» expresó su molestia.

«No puedo creer que todo el panel de alfombra roja de Canal 13 con el corazón de la Teletón se preste para este show», partió señalando Camila Nash.

«Y aunque no lo creas, todas esas personas que están celebrando este bullying son padres y se jactan de tener a sus hijos en los colegios más caros de la capital», continuó.

Además, cuestionó la actitud de Pancha Merino, quien aseguró que sería un rostro A, tal como Francisca García-Huidobro.

«Un verdadero rostro A no humilla a otras mujeres por su ocupación laboral. Un verdadero rostro A no discrimina a las personas por su ideología política», lanzó.

Además, dejó en claro que no permitirá que los comentarios sobre ella afecten su seguridad personal.

«Y no me vas a bajar, Pancha, y tú tampoco, Francisca. A mí no me van a callar, a mí no me van a insegurizar, yo sé lo que valgo», expresó la exchica reality.

PAncha Merino se disculpó con Camila Nash

Por otro lado, Francisca Merino también abordó la polémica durante la edición de este martes de «Alfombra Roja».

En medio del programa, la actriz decidió ofrecer disculpas públicas por sus comentarios.

«Ayer me referí a la Camila Nash, así que quiero aprovechar de darle las disculpas correspondientes porque, como comunicadora, fue un error referirme a su físico, así que disculpa», señaló Pancha Merino.

También te podría interesar: «La Danielita es mía…»: Chino Ríos compartió desconcertante mensaje en redes sociales con recado a Leo Rey y Alexítico

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google