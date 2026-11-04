«La Danielita es mía…»: Chino Ríos compartió desconcertante mensaje en redes sociales con recado a Leo Rey y Alexítico

Marcelo «Chino» Ríos volvió a llamar la atención en redes sociales con una particular publicación. En esta ocasión, el extenista compartió una fotografía del cantante Leo Rey y aprovechó de dejarle un recado a Alexítico.

Además, hizo una referencia a una persona llamada Danielita, cuyo vínculo con la historia no quedó claro.

En tanto, definió a Leo Rey como «el más brígido». Mientras que lanzó un duro dardo contra Alexítico.

El enigmático mensaje de Marcelo Ríos sobre Leo Rey y Alexítico

A través de su cuenta de Instagram, el Chino Ríos publicó una fotografía del intérprete y acompañó la imagen con un texto que dejó más preguntas que respuestas.

«El más brígido, pero la Danielita es mía que cosa más tierna, quién chucha es Alexítico. Los felicito. Besitos», expresó el exesposo de Paula Pavic.

Vale señalar que posteriormente el Chino Ríos borró el post. Sin embargo, antes de esto generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

«Está curao mi niño»; «Como dijo tu amigo personal Diego Armando nomas»: «El chino y sus posteos random», fueron solamente algunos de los comentarios que le dejaron al extenista.

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