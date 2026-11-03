Pancha Merino impacta con burlesca imitación a popular figura de TV en vivo: sus compañeros no lo podían creer y la tuvieron que frenar

Durante este lunes, Pancha Merino protagonizó un inesperado momento en Alfombra Roja de Canal 13. Instancia, en la que el panel del programa de espectáculos se encontraba analizando las polémicas declaraciones de Camila Nash contra Fran García-Huidobro.

Recordemos que la polémica inició después de que Nash lanzó duras críticas contra la denominada Dama de Hierro en el espacio Juzgamos y nos Funamos.

«Ver a esa mujer en televisión es un desagrado. Siempre está enojada, habla, habla, habla, habla. No se me hace grata ni en persona, ni en la pantalla y menos como compañera de trabajo. Se me hace una mujer súper perseguida», lanzó en dicha oportunidad.

Sus palabras fueron comentadas en el panel de Canal 13, donde Pancha Merino no dudó en intervenir. Sin embargo, su respuesta sorprendió a los presentes, ya que comenzó a lanzar comentarios contra la influencer e incluso hizo una imitación de ella.

Pancha Merino se lanza contra Camila Nash

«Yo encuentro que en la vida uno tiene que ir con la frente en alto y mirar para adelante Camila, no hay que mirar para allá y para allá, para adelante», disparó la actriz, mientras apuntaba hacia distintos sectores del estudio.

La situación llamó la atención de los demás integrantes del espacio. De hecho, los conductores Millaray Viera y Nacho Gutiérrez tuvieron que intervenir ante la inesperada performance de la panelista.

Sin embargo, lejos de dar por terminada su intervención, Pancha Merino continuó con sus cuestionamientos y aprovechó la instancia para burlarse de Camila Nash.

«Perdóname, yo no sé quién le dijo a la Camila que tenía ángel televisivo porque es desagradable, con un ojo para allá y otro para acá», indicó, mientras movía rápidamente la cabeza para imitar a la ex chica reality.

Pero eso no fue todo. Luego, volvió a la carga con una comparación que provocó nuevas reacciones entre los panelistas, quienes no podían aguantar la risa.

«Yo creo que la Camila es más parecida a Chucky, uno no sabe pa’ donde mira», remató en tono de burla.

Mientras Pancha Merino continuaba con su imitación y sus comentarios, los animadores intentaban controlar la situación y conseguir que regresara a su asiento.

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