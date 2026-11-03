Lollapalooza Chile 2027: revelan el line up diario del esperado festival

Este martes 3 de noviembre, Lollapalooza Chile 2027 reveló la programación por día de su próxima edición.

El evento celebrará sus 15 años en nuestro país con tres jornadas de música en vivo. La cita está programada para el 12, 13 y 14 de marzo en el Parque O’Higgins de Santiago.

Entre los principales atractivos de esta edición destacan Charli XCX, The Killers y Travis Scott.

El line up diario de Lollapalooza Chile 2027

El viernes 12 de marzo marcará el inicio del festival con Charli XCX, David Guetta y Sombr como protagonistas. Además, tabién se presentarán Dominic Fike, Cage The Elephant, Lola Young y TOMORA.

Esta jornada también contará con grandes artistas nacionales. Entre ellos, Gondwana y Quique Neira, Congreso, el tan viral Leo Rey, Hermanos Ilabaca, Olivia García y más.

Por otro lado, el sábado 13 de marzo tendrá como principal atractivo a The Killers. Además, el cartel también contempla a The Neighbourhood, Fontaines D.C., The Prodigy, Raye, Malcolm Todd y Boys Noize.

La música chilena tendrá una importante presencia durante ese día. Alex Anwandter, Javiera Mena, Santaferia, Los Tetas, Catalina y Las Bordonas de Oro, Lucky Brown, Los Tetas, Pascual Arroyo serán parte de los artistas nacionales que subirán a los escenarios.

La última jornada del festival tendrá a Travis Scott como uno de sus nombres más esperados. A el se le suman Queens of the Stone Age y Rawayana.

La programación dominical también incluye a Four Tet, Geese, Cuarteto de Nos Pedro Kapó.

Por su parte, Francisca Valenzuela, Princesa Alba y DJ Raff serán algunos de los representantes chilenos durante esta jornada.

Revisa el line up completo de Lollapalooza Chile 2027 a continuación:

VAle señalar que la venta de pases diarios comenzó este martes 3 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, mediante el sistema Ticketmaster.cl.

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