Tío René está devastado por la muerte de un cercano: «Estoy mal…»

La muerte de Juan Basso, conocido como JB The Voice, provocó tristeza entre distintas figuras del mundo digital.

Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de René Puente, también conocido como Tío René, quien no pudo evitar quebrarse al despedir a su amigo.

Vale señalar que JB The Voice estaba internado desde agosto en el Hospital San Juan de Dios. Durante ese periodo, utilizó sus redes sociales para informar sobre las complicaciones médicas que enfrentaba y la gravedad de su estado.

«Luchando contra una septicemia por una operación de hernia y quiste, tres catéteres en mi cuerpo; solo Dios sabe si vivo después de esto», indicó en una de sus publicaciones.

La noticia de su fallecimiento golpeó especialmente a quienes compartieron con él en el entorno de las redes sociales. JB The Voice tenía cercanía con varias figuras del internet e incluso era considerado parte del denominado Torneo de Cell.

Las palabras del Tío René

En ese contexto, Tío René protagonizó un emotivo momento durante una transmisión en vivo en TikTok. El creador de contenido recordó los encuentros que tuvo con el cantante y reconoció lo difícil que fue recibir la noticia.

«Estoy con harta pena, porque igual compartí hartas veces con él y que se fuera así… estoy mal», manifestó visiblemente afectado.

Posteriormente, aprovechó el espacio para enviar un mensaje a los familiares del cantante y entregarles su apoyo en medio del difícil momento.

«Quiero dedicarle unas palabras a la familia de JB The Voice: harta fuerza, que estén bien y todos estamos mal por la muerte de él. Que se cuiden, harta fuerza mi gentecita», expresó.

En este sentido, Dr. Maki Gero, amigo indicó: «A pesar que hueveaban con el René y se ‘tiraba la pelá’, nunca fue en serio (…) para la gente mal hablada, para aquellos que lo mataron varias veces, les va a llegar el karma».

«No hay que ser mala leche, no hay que matar a las personas. Hay varios que disfrutaban diciendo: ‘se murió’, pero el loquito estaba luchando por su vida», agregó.

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