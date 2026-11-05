Nano Calderón rompe el silencio tras rumor de supuesta paternidad

Nano Calderón volvió a dar que hablar en redes sociales. Recientemente, utilizó su cuenta de Instagram para responder preguntas de sus seguidores.

En este sentido, una de las consultas apuntó directamente a un tema que ha generado especulaciones durante las últimas semanas: el supuesto embarazo de una de sus exparejas.

Se trata de Erika Robayó, modelo colombiana que recientemente anunció que espera un bebé. La noticia despertó una serie de comentarios en redes sociales y algunos usuarios comenzaron a preguntarse si Nano Calderón podría ser el padre.

Ante los rumores, uno de sus seguidores decidió preguntarle sin rodeos: «¿El bebé de la modelo colombiana es tuyo?».

El hijo de Raquel Argandoña no esquivó la interrogante y respondió con su habitual estilo directo. «No, jajajá, quizás quién se lo p… pero yo no, para la tranquilidad de ustedes», expresó.

Además, agregó: «El día en que sea papá, yo seré el primero en avisarles».

Nano Calderón reveló que no tiene contacto con su familia

En la misma dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, Nano Calderón abordó otro aspecto de su vida personal que llamó la atención de sus seguidores: la relación que mantiene actualmente con sus familiares.

«¿Cómo te llevas con tu familia materna o paterna? La verdad», le preguntó un usuario de redes sociales.

Su respuesta fue categórica. «No tengo relación con nadie de ambas partes hace mil años por decisión propia», indicó Nano Calderón.

De este modo, el influencer despejó las dudas sobre un posible acercamiento con su madre, Raquel Argandoña. Esto, considerando que ella lo respaldó públicamente en medio del conflicto familiar que protagonizó hace algunos años con su padre, Hernán Calderón Salinas.

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