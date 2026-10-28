«Ese tema no se toca»: José Miguel Viñuela incomodó a Raquel Argandoña con pregunta sin filtro sobre Nano Calderón

Durante la semana pasada surgieron rumores de que Nano Calderón podría ser padre y recientemente Raquel Argandoña tuvo que enfrentar el tema en «Tal Cual» de TV+. Esto después de que José Miguel Viñuela le preguntó sobre las especulaciones.

El cahuín comenzó la semana pasada, cuando Erika Robayó, expareja del influencer, anunció a través de Instagram que está embarazada. Aunque no entregó detalles sobre la identidad del padre, la noticia desató rumores que apuntaron al hijo de la comunicadora.

En este sentido, en el programa José Miguel Viñuela sacó a relucir el tema.

«Oye, salió que tú ibas a ser (abuela)… ¿no?», le preguntó sin rodeos a su compañera.

Vale señalar que Paty Maldonado también estaba presente y bromeó con la situación. «Que iba a ser abuela… Abuelita dime tú», comentó.

La respuesta de Raquel Argandoña

Raquel Argandoña decidió poner un límite y cerrar el asunto antes de que surgieran nuevas interrogantes.

«No, ese tema no se toca, porque no se habla», advirtió la comunicadora.

Sin embargo, José Miguel Viñuela Viñuela siguió insistiendo y Raquel Argandoña terminó compartiendo una reflexión sobre los rumores que circulan en el mundo del espectáculo. En ese contexto, cuestionó que se diera crédito a informaciones que no han sido confirmadas.

«Se dicen tantas cosas… Tú que estás en el ambiente, ¿por qué crees todas las estupideces que se hacen?», indicó.

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