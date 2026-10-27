«Yo voté por este gobierno. Estoy tan arrepentida»: El duro reclamo de vecina de Las Condes al Presidente José Antonio Kast

Este lunes 26 de octubre se desarrollaron intensas lluvias que provaron la activación de diversas quebradas en el sector oriente de la capital. Esto afectó a múltiples familias.

En medio de la emergencia, una vecina de Las Condes alzó la voz durante un despacho de «Contigo en la Mañana», el matinal de Chilevisión.

Desde el lugar, la mujer expresó su descontento por la falta de asistencia y aprovechó la instancia para dirigir un duro mensaje al Presidente José Antonio Kast.

El de vecina de Las Condes a José Antonio Kast

En un principio, la residente de Las Condes indicó: «Tenemos plata en la comunidad de Las Condes. La comunidad de Las Condes tiene mucha plata. Nosotros pagamos todo por la comunidad de Las Condes, todo, y no es poca plata».

Al ser consultada sobre si ha recibido ayuda desde el municipio, aseguró que no.

«Solo gente conocida me ha ayudado. Nunca ha venido nadie de la Municipalidad, afirmó.

Pero la declaración que más llamó la atención llegó cuando la reconoció que había apoyado al actual Presidente, aunque ahora lamenta haberlo hecho.

«Qué pena, yo voté por este gobierno. Estoy tan arrepentida, perdone, estoy arrepentida 100% señor Kast de haber votado por usted. Tenía fe, pero sus colaboradores, sus alcaldes, generalmente de su partido, son una porquería, y perdónenme», expresó frente a las cámaras.

Las declaraciones no tardaron en circular por redes sociales. La cuenta de X @R_SaavedraM compartió el momento y generó múltiples comentarios.

«Todos somos la sra»; «Votaste por un practicante inoperante»; «Ella está disfrutando lo votado»; «Pero derrotó al comunismo», fueron algunos de los mensajes que dejaron los cibernautas.

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