Tras 26 años casados: se confirma el quiebre de icónica pareja de la TV chilena

Durante este martes, se dio a conocer un nuevo antecedente durante sobre la vida personal de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta. En concreto, en el programa «Plan Perfecto» de Chilevisión se reveló que estarían separados.

La información surgió en medio del procedimiento que enfrenta Vergara por conducción temeraria. Recordemos que hace unos mese la periodista fue sorprendida manejando a más de 160 kilómetros por hora, situación que derivó en acciones judiciales.

Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta estarían separados

Durante la audiencia del lunes 26 de octubre, el abogado de Ivette Vergara expuso ante el tribunal algunos detalles de su actual situación económica y familiar. En ese contexto, afirmó que su representada se encontraba sin trabajo y separada.

«Respecto a las consideraciones, su señoría, paso a señalar lo siguiente. Mi representada en estos momentos se encuentra sin trabajo y separada. A cargo de sus padres, adultos mayores que se encuentran con situaciones de salud delicadas», señaló el profesional.

La revelación también se conoce semanas después de que Fernando Solabarrieta anunciara su decisión de ingresar a una clínica en México para tratar sus adicciones. Este antecedente había generado atención sobre su situación personal y el momento que atraviesa su entorno familiar.

Es importante recordar que Ivette Vergara y el periodista deportivo se casaron en el 2000.

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