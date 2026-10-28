De Chile para el mundo: Martinwhite alcanza el billón de streams y se prepara para su Teatro Caupolicán

Martinwhite, conocido como «El Rey de la Guaracha», alcanzó un importante hito en su carrera al superar el billón de reproducciones en plataformas digitales. La cifra consolida su presencia en la escena urbana y lo incorpora al grupo de artistas nacionales que han conseguido este registro.

El logro también lo sitúa junto a nombres como FloyyMenor y Cris MJ, quienes alcanzaron los mil millones de reproducciones con su éxito «Gata Only».

Tras conocer la noticia, el cantante expresó su alegría y agradeció a quienes han acompañado su trayectoria. «Estoy demasiado feliz y agradecido. Es una cifra que cuesta imaginar, pero lo más bacán es pensar en toda la gente que ha escuchado mis canciones, que las baila, las comparte y las hace parte de su vida. Sin ellos esto no pasa», comentó.

Entre sus temas más reproducidos destaca «CHINGÓN», que supera los 250 millones de escuchas. Le siguen «AY BONITA», con 138,7 millones; «CHINGÓN2», con 127,5 millones; «GUARACHETTE», con 94,2 millones; y «POLLYPOCKET», con 84,38 millones.

Spotify concentra el 52% de las reproducciones que componen este hito, mientras que YouTube aporta el 42%. México lidera los países donde más se escucha su música, con un 38,5%, seguido de Chile, que representa el 34,6%.

Para Martinwhite, estas cifras también reflejan el crecimiento de un género que nació en la escena nacional y hoy suma seguidores en distintos países.

«Me da orgullo ver hasta dónde está llegando la guaracha y la música chilena. Es una motivación tremenda para seguir creando y haciendo bailar a la gente», afirmó.

Los próximos desafíos de Martinwhite

El artista ya tiene la mirada puesta en sus próximos desafíos. Entre ellos está su expansión hacia nuevos mercados, con México como uno de sus principales objetivos, además de futuros lanzamientos y colaboraciones.

«¡Ahora vienen muchas cosas! Música nueva, colaboraciones y seguir llevando la guaracha a otros países. Ahora tenemos México por delante y estoy muy motivado por encontrarme con el público de allá», adelantó.

Otro de los momentos importantes de su agenda será el 19 de diciembre, cuando realizará su primer espectáculo en el Teatro Caupolicán.

«Es un gran paso en mi carrera. La vamos a pasar increíble y será una experiencia inolvidable. Hemos trabajado mucho para llegar hasta acá y todavía quedan muchos sueños por cumplir», aseguró.

Vale señalar que todavía quedan entradas para este concierto de Martinwhite, las que se pueden adquirir a través de Puntoticket.

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