Periodista de Chilevisión recordó el difícil momento en que se conoció su romance con conocido alcalde: «Me puse a llorar»

Recientemente, la periodista de Chilevisión, Daniela Muñoz, abordó en profundidad su romance con el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.

En el podcast «¿Quién sería?», conducido por Rafael Venegas, la comunicadora recordó las dificultades que enfrentó cuando comenzaron a circular antecedentes sobre su vínculo con el jefe comunal.

Según explicó, mantener la relación en secreto podía generar problemas tanto en su trabajo como en las funciones de su pareja.

«Era complicado no tocar el tema, o sea, yo creo que, por respeto a mi trabajo, a mi jefatura, a mi equipo de trabajo en Contigo en la mañana y a la pega de Agustín, básicamente no podíamos guardar el secreto», comentó.

En esa misma línea, agregó que la situación podía prestarse para especulaciones si debía acudir a actividades o reportear en la comuna que administra Iglesias.

«Estamos todo el día reporteando en la calle, entonces el día de mañana me iba a tocar ir a Independencia y después podía salir información de que algunos tienen privilegios, iban a empezar a correr los rumores», indicó Daniela Muñoz.

Daniela Muñoz recordó el momento en que se filtró su romance

La periodista de Chilevisión también reconstruyó el episodio que terminó exponiendo públicamente su relación.

«Pasamos el 18 del 2025 juntos y ahí nos pillaron, nos fotografiaron algunas personas y nos mandaron algunos registros», recordó.

La filtración la afectó más de lo que esperaba. «Yo me acuerdo de que ese día me puse a llorar mal porque yo no quería que se supiera. Imagínate que en ese minuto no sabía mi jefa, sabían algunas personas contadas con los dedos (…) de mi mundo laboral en Chilevisión nadie sabía», expresó.

Pese a lo ocurrido, la comunicadora destacó que Agustín Iglesias respetó en todo momento su decisión sobre cuándo hacer pública la relación.

«Me acuerdo de que pasó ese día, lo conversamos, Agustín siempre respetó mucho mi decisión como ‘si tú quieres decirlo el lunes públicamente bacán, y si queremos guardarlo hasta que podamos, bacán’, y ahí hablé con mi jefatura», aseguró.

Finalmente, durante esa misma semana posterior al 18 de septiembre, decidió conversar con sus superiores en Chilevisión.

«Esa misma semana de regreso del 18 les dije y el recibimiento fue algo que yo no esperaba, pues pensé que me iban a cuestionar un poquito, que iba a ser un poco complicado, pero cero», contó.

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