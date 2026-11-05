La historia de El Cangri que llevó a Divino a revivir uno de sus temas más recordados

El popular cantante puertorriqueño Divino estuvo presente en «HiperActiva, Vamo a Calmarno». Instancia, en la que conversó con Jaime Proox y Roberto Rosinelli sobre el estreno de «Ya Estoy Llegando Remix».

Vale señalar que este tema es un clásico del reggaetón, estrenado en 2004. Y ahora, se estrenó una nueva versión con la participación del chileno Bayron Fire.

En este sentido, Divino entregó detalles sobre cómo surgió el proyecto. En este sentido, reveló que un recordado personaje del mundo del espectáculo tuvo gran importancia para que se concretara. Hablamos ni más ni menos que de Sebastián Leiva, más conocido como El Cangri, quien falleció en febrero de 2019.

Divino revela que El Cangri fue una de las razones para la nueva versión del tema

En su visita a RadioActiva, el puertorriqueño indicó reveló que El Cangri fue una de las razones para llevar a cabo el remix.

«Yo no vi ese reality, pero me cuentan que (Ya Estoy Llegando) era su intro. Y practicamente se fue viral. «, indicó Divino.

«Cuando me enteró de la historia, dije, oye, sería bueno que esta gente que apoyaron este reality, apoyaron al muchacho, que también lo puedan recordar de esta manera», agregó el cantante.

Vale señalar que el tema se estreno el 30 de octubre y ya suma más de un millón de reproducciones en YouTube. De hecho, actualmente está en el primer puesto en las tendencias de Chile en dicha plataforma digital.

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