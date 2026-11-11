Santiago es Teatro reúne a Blanca Lewin y Bastián Bodenhöfer en destacadas obras: cuándo y dónde verlas

Se acerca Santiago es Teatro, festival que reunirá dos reconocidas producciones en una programación que apuesta por historias de amor, relaciones humanas y situaciones que transitan entre la risa y la emoción.

El encuentro se desarrollará entre el 11 y el 14 de noviembre y tendrá como protagonistas a «Empieza con D, 7 letras», una comedia del reconocido director argentino Juan José Campanella, y «Los puentes de Madison», adaptación teatral de la popular historia romántica que llegó al cine con Meryl Streep y Clint Eastwood.

La iniciativa busca acercar distintas propuestas escénicas al público, con montajes que cuentan con destacados nombres de la actuación nacional.

Los detalles de Santiago es Teatro

«Empieza con D, 7 letras» tendrá su primera versión chilena. La obra pertenece a Juan José Campanella, cineasta argentino conocido por dirigir películas como «El secreto de sus ojos».

La historia presenta una comedia dramática sobre los vínculos, la soledad y las dificultades para encontrar nuevamente una conexión con otras personas. A través de citas fallidas, hijos que crecen y romances inesperados, sus personajes enfrentan distintas situaciones que mezclan humor y emoción.

El montaje está bajo la dirección de Alexis Moreno y cuenta con las actuaciones de Bastián Bodenhöfer, Marcela del Valle, César Sepúlveda y Miyali Irigoin.

La segunda propuesta es «Los puentes de Madison», basada en la novela de Robert James Waller. La adaptación teatral estuvo a cargo de Federico González del Pino y Fernando Masllorens.

La trama sigue a un ama de casa y un fotógrafo de National Geographic que, durante un encuentro de apenas cuatro días, desarrollan un intenso romance. Sin embargo, deberán enfrentar una decisión que cambiará sus vidas para siempre.

En esta versión, Blanca Lewin y César Caillet encabezan el elenco, acompañados por Yosune González y Felipe Valenzuela. La dirección está a cargo de Aranzazu Yankovic.

Venta de entradas

Los tickets para las obras se pueden conseguir a través de Ticketmaster y en las boleterías del teatro. Además, el festival contempla un descuento especial para quienes pertenecen a la Comunidad de las Artes.

Cabe señalar que la organización informó la suspensión de «Quinto Paso», montaje que inicialmente también formaba parte de la programación. Quienes compraron entradas pueden solicitar la devolución del dinero mediante Ticketmaster o pedir el cambio por alguna de las otras producciones del festival.

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