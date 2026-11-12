Karen Doggenweiler protagonizó inesperado encuentro con Daddy Yankee y hubo una petición que se repitió en redes

Recientemente, Karen Doggenweiler sorprendió durante su visita a Las Vegas, Estados Unidos con un inesperado encuentro. La animadora llegó hasta la ciudad de Nevada como parte de las actividades internacionales para promocionar el Festival de Viña del Mar.

Durante su estadía, la conductora tuvo la oportunidad de reunirse con Daddy Yankee, registro que posteriormente publicó en Instagram.

«Es un privilegio poder estar junto a @daddyyankee celebrando su exitosa carrera aquí en la semana de los @latingrammys en Las Vegas! Muchas felicidades a la persona del año!», escribió la conductora del matinal de Mega.

El video muestra un afectuoso momento entre ambos, con abrazos y sonrisas. La reunión también contó con la presencia de Rafael Araneda, compañero de Doggenweiler en la animación del certamen, y Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar.

La publicación no tardó en generar comentarios. De hecho, no faltaron quienes expresaron sus ganas de volver a ver al intérprete de «Gasolina» sobre el escenario de la Quinta Vergara.

«Invítalo a Viña!»; «Si viene a viña, solo los nacidos en los 90 tienen derecho a comprar entradas»; «The big boss a Viña», fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Karen Doggenweiler en su publicación.

El paso de Daddy Yankee por el Festival de Viña

La petición de los internautas no es casualidad. El artista puertorriqueño tiene una historia importante con el Festival de Viña del Mar, donde se presentó en tres ocasiones: 2006, 2009 y 2013.

Su primera visita, en 2006, quedó especialmente marcada por una entrada triunfal sobre un trono dorado. En aquella oportunidad interpretó éxitos de su disco «Barrio Fino», entre ellos «Gasolina», y conquistó al público, llevándose las Antorchas de Plata y Oro, además de la Gaviota de Plata.

Tres años después regresó a la Quinta Vergara y volvió a demostrar su conexión con el público. Finalmente, en 2013 protagonizó su última presentación en el certamen hasta ahora.

Ese espectáculo se extendió por cerca de 90 minutos y terminó con el reconocimiento del público, que le entregó dos Antorchas y dos Gaviotas, incluida la de Oro.

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