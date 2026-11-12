Detienen a pareja de conocida exchica reality en operativo policial: decomisaron 151 kilos de droga

Un procedimiento policial realizado en la Región de Valparaíso terminó con cinco personas detenidas y una importante incautación de droga. Entre los involucrados figura Merello, actual pareja de la exchica reality e influencer Skarleth Labra.

Los antecedentes del caso se conocieron este miércoles y apuntan a un operativo que llevó a cabo el OS7 de Carabineros el pasado 31 de octubre en la comuna de La Ligua.

Según informó The Clinic, los funcionarios policiales fiscalizaron una camioneta en el kilómetro 163 de la Ruta 5 Norte, a la altura de Longotoma. La diligencia formaba parte de una investigación coordinada entre Carabineros y la Fiscalía de Los Andes.

Al revisar el vehículo, los efectivos encontraron 151 kilos de marihuana que permanecían ocultos en la parte trasera. El procedimiento permitió detener a cinco hombres.

Además de la droga, Carabineros incautó $987.000 en efectivo, varios teléfonos celulares, dos equipos de comunicación y tres vehículos.

Las medidas cautelares que recibió la pareja de Skarleth Labra

Tras las detenciones, los cinco imputados quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes. Durante la audiencia, el tribunal decretó distintas medidas cautelares, dependiendo de la situación de cada uno.

El fiscal jefe de Los Andes, Ricardo Reinoso, entregó detalles del proceso en conversación con The Clinic.

«Fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes, quedando algunos de ellos con medidas cautelares y otros con cautelares de mayor intensidad como prisión preventiva. La investigación tiene un plazo de cuatro meses para realizar la diligencia», explicó.

En el caso de Merello, pololo de Skarleth Labra recibió la medida cautelar de arresto domiciliario mientras continúa la investigación.

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