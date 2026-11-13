«Se subió una persona, media curá»: famoso humorista chileno sufrió violenta agresión en pleno show

Recientemente, Luis Slimming se refirió al violento episodio que protagonizó durante una presentación en Arica. El humorista fue atacado por un espectador que subió sorpresivamente al escenario y lo golpeó en medio de su rutina.

El hecho ocurrió la noche del jueves en el Centro de Convenciones del Hotel Antay. La situación obligó a suspender el espectáculo. En tanto, el responsable de la agresión terminó detenido por detectives de la PDI que se encontraban en el lugar durante su tiempo libre.

Y después del incidente, el propio Luis Slimming compartió su versión de lo ocurrido.

«Un loco se subió al escenario, no a partir de un chiste; también dije: ‘pero cuál fue el que le ofendió’, no alcancé a llegar a esos chistes», mencionó.

Luis Slimming habla del ataque que sufrió

El comediante también entregó detalles sobre cómo se produjo el altercado.

«Se subió una persona, media curá (sic). Me tiró unos combos, yo le tiré otros; combos iban, combos venían», relató Luis Slimming.

El humorista reveló que acudió a dependencias de la PDI para entregar los antecedentes del caso. Además, confirmó que las acciones correspondientes ya quedaron en manos de las autoridades.

«Ya todo está en manos de la justicia», señaló Luis Slimming.

Finalmente, el humorista aprovechó la instancia para agradecer los mensajes y muestras de preocupación que recibió después de la agresión. También llevó la situación al humor y aseguró que se encuentra en buenas condiciones.

«Agradezco a la gente que se preocupó por mí, escribiéndome. Estoy bien, así que parece que los próximos shows se vienen buenos chistes», indicó Luis Slimming.

Créditos del video: ADN

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