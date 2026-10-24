¿Por qué decidió romper el silencio?: Tonka Tomicic se sinceró sobre su separación de Parived

Tonka Tomicic se refirió a su separación de Marco Antonio López, Parived, durante el reciente capítulo de Primer Plano. En la conversación, la animadora abordó los motivos que la llevaron a hablar sobre su relación en las últimas horas.

La conductora también habló sobre el proceso de divorcio y la disputa judicial que mantiene con su expareja por el departamento que compartieron durante cerca de 14 años.

Sus palabras recientes

Sus declaraciones llegan después de la entrevista que concedió a Radio Romántica, donde entregó detalles sobre su vida junto al anticuario y reconoció que ambos tomaron malas decisiones.

En esa oportunidad, Tonka Tomicic confesó: “Fui una muy mala administradora de los recursos y él fue un pésimo administrador de recursos. Voy a hablar por mí. Tomé malas decisiones en un minuto. Yo creo que se gastaba mucho dinero”.

Durante su conversación con el programa, la animadora explicó que sintió la necesidad de contar su versión de los hechos y dejar atrás el silencio que mantuvo durante mucho tiempo, «sentí las ganas de expresarme y salió«, comentó.

“Con el tiempo te das cuenta de que, en la medida en que uno guarda el silencio, hay otros que arman una historia. A veces se puede apegar a la realidad, a veces no. La mayoría de las veces no se apega a la realidad, porque a veces las cosas son más simples”, agregó.

La animadora también reconoció: “he aprendido de eso, de que en la medida en que guardo mucho silencio, se genera una historia que no es tan real”.

Tonka Tomicic se sinceró sobre su separación de Parived

Otro de los temas que abordó Tonka Tomicic fue la decisión de terminar su matrimonio.

La comunicadora reconoció: “Yo creo que muchas veces cuesta tomar la decisión de separarme, a mí me costó mucho. De pronto hay muchas personas que llevan muchos años en pareja y se hace difícil tomar la decisión. Pero en realidad, cada vez que uno habla con alguien separado, dice: ‘¿Cuántos años de más estuviste?’. Todos tenemos una historia”.

Al recordar esa etapa, confesó: “Fue difícil, sobre todo cuando nadie te da trabajo, porque tienes un color distinto”.

Sin embargo, Tonka Tomicic aseguró que su situación comenzó a cambiar y destacó las nuevas oportunidades profesionales que recibió. En esa línea, manifestó: “Parece que de verdad hay que hablar. Me están llegando pegas. Tengo un trabajo en Mega, me siento respaldada”.

Durante la entrevista, también le preguntaron por la situación de Parived y el hecho de que todavía no abandone la vivienda: “Creo que el tema judicial en ese aspecto está corriendo por un carrete; no puedo seguir respondiendo por terceras personas, no me corresponde. Yo espero que llegue a un término porque tengo un compromiso judicial con el banco”.

“En lo económico (tengo mucho menos), porque en lo emocional, en la amistad, en lo nutrida, estar con quien quiero y disfrutar con mis amigos y mi familia, soy millonaria”, cerró.

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