«No la dejaba tomar agua…»: Destapan delicado detalle sobre el matrimonio de Tonka Tomicic y Parived

Nuevos antecedentes sobre la relación entre Tonka Tomicic y Marco Antonio López, conocido como Parived, salieron a la luz luego de que la periodista Cecilia Gutiérrez compartiera información sobre la vida que habría tenido la animadora junto al anticuario.

A través de sus redes sociales, la panelista de Alfombra Roja abordó distintos episodios de la relación y entregó detalles sobre el supuesto control que Parived habría ejercido sobre la conductora. Además, explicó por qué ambos todavía no concretan su divorcio y se refirió a la polémica por el departamento que compartieron.

Destapan delicado detalle sobre el matrimonio de Tonka Tomicic y Parived

Uno de los episodios que relató Cecilia Gutiérrez ocurrió antes de las galas del Festival de Viña del Mar.

Al entregar los detalles de esta situación, la periodista afirmó: “Tengo un ejemplo que me puso una persona que conoce muy bien a Tonka, sobre la Gala de Viña: Parived no la dejaba tomar agua en dos días para que estuviera ‘chupada’. Es algo que hacen los fisicoculturistas para las competencias”.

La comunicadora también aseguró que la supuesta restricción se habría mantenido incluso después de la Gala.

En esa línea, Gutiérrez relató: “Tonka pedía un vaso de agua al terminar la alfombra roja y él le decía ‘no, hasta llegar al hotel’. Ahí recién podía tomar agua”.

La batalla legal

La periodista también abordó el proceso de separación legal entre Tonka Tomicic y Parived, quienes terminaron su relación en febrero de 2023.

Al explicar cómo habría avanzado el trámite, Gutiérrez señaló: “Ella quiso hacer un divorcio de común acuerdo y Parived no quiso, no quiso firmar. Entonces, ella tuvo que hacer el divorcio unilateral y eso se demora mucho, harto más que un divorcio de común acuerdo. El trámite se inició, pero es él el que no quiere”.

Cabe recordar que en mayo de 2025, Tonka Tomicic confirmó que había iniciado los trámites para divorciarse, luego de más de diez años de matrimonio y veinte años de relación.

Otro de los temas que comentó Cecilia Gutiérrez fue la situación del departamento que compartía la expareja. El inmueble está en manos del banco y, según los antecedentes que han trascendido, Parived todavía no habría abandonado la propiedad.

Sobre este punto, Gutiérrez sostuvo: “Cuando le dijeron que él tenía que dejar el departamento, se comprometió a dejarlo en septiembre, le habría comentado a sus cercanos que él no se iba a ir a vivir a cualquier lugar, que no se iba a ir a ninguna comuna de la periferia. Igual vive en la periferia, pero en la periferia alta”, cerró.

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