¿Te imaginas entrar al mundo de series como Breaking Bad y La Casa de Papel? La experiencia gastronómica que sorprende en Santiago

Una nueva experiencia promete cambiar la forma de salir a comer y disfrutar de la noche en Santiago. The Jail anunció la apertura de The Jail: Legends, su segunda sede, que llegó a Las Condes con una propuesta inspirada en algunas de las series de crimen, suspenso y fugas más populares de la televisión.

El recinto inauguró sus instalaciones el jueves 8 de octubre y apuesta por una experiencia que va más allá de la gastronomía tradicional. Su concepto recrea una penitenciaría ficticia en la que la escenografía, los personajes, la música y la coctelería forman parte de una misma historia.

A diferencia del local de Barrio Italia, esta nueva sede presenta una narrativa propia. También incorpora celdas de distintos tamaños y espacios pensados para compartir en grupo, celebrar ocasiones especiales, disfrutar de un after office o extender la noche con amigos.

De «Prison Break» a «La casa de papel»

Uno de los principales atractivos de The Jail: Legends es su inspiración en reconocidas producciones audiovisuales. Entre ellas figuran «Prison Break», «La casa de papel», «Breaking Bad», «Hannibal» y «Vis a vis».

El espacio toma elementos del universo de estas series y los adapta a una experiencia presencial. La idea es que los visitantes se sumerjan en una ambientación marcada por el encierro, los planes de escape y el suspenso, mientras disfrutan de la oferta gastronómica del lugar.

Álvaro Baesler, gerente de marketing de The Jail, explicó que la nueva sede responde al interés del público por encontrar este tipo de panoramas.

«Con Barrio Italia comprobamos que las personas buscan panoramas que les permitan salir de la rutina y convertirse, por un momento, en parte de una historia. The Jail: The Legends nace de esa respuesta: una nueva sede, un nuevo relato y una experiencia pensada para quienes quieren descubrir una salida diferente en Las Condes», comentó.

La propuesta también conecta con el impacto que han tenido estas producciones en la cultura popular. «La casa de papel» ganó el Emmy Internacional a Mejor Drama en 2018, mientras que «Breaking Bad» obtuvo el Emmy a Mejor Serie Dramática en 2013 y 2014.

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