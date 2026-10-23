Leo Rey sorprende en redes sociales con polémica foto junto a Alexítico: «Ahí había que quedarse calladito…»

El conflicto entre Leo Rey y Alexítico suma un nuevo capítulo. Esta vez, el «Brígido» recurrió a sus redes sociales para compartir un recuerdo de su paso por La Noche y destapar un comportamiento de su compañero en el pasado.

El artista publicó un breve video en el que mostró recortes de diarios de hace aproximadamente 15 años. Entre ellos, apareció una noticia sobre su regreso a la agrupación, en lo que terminó siendo su primera y única vuelta como vocalista del conjunto.

«De repente me encuentro con esto», comentó Leo Rey antes de exhibir la publicación, que anunciaba el retorno del cantante a la banda que hizo bailar a miles de personas en Chile.

Sin embargo, fue una particular fotografía la que llamó su atención. En la imagen, Alexítico aparece sujetando la cabeza de Leo Rey a la altura de sus partes íntimas, mientras estrechan sus manos. Además, ambos miran a la cámara con una sonrisa.

El registro le dio pie al cantante para lanzar un cuestionamiento. «Aaaah, pero ahí no era nah’ bullying. Ahí había que quedarse calladito nomás. Cáchenlo, cáchenlo bien», indicó en el video.

Vale señalar que esto ocurre en medio de la disputa entre ambos artistas. Alexítico, cuyo nombre real es Alexis Morales, presentó una querella por injurias graves con publicidad contra su antiguo compañero.

Las reacciones que dejó la publicación de Leo Rey

Como era de esperarse, la publicación de Leo Rey generó múltiples reacciones en redes sociales.

«Sangre x sangre Waton Alexitico»; «Chúpalo con otro chúpalo se anula»; «Demanda dijo la Luli»; «Karma q le dicen»; fueron algunos de los comentarios que le dejaron al post.

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