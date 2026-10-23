Kel Calderón denuncia grave situación que afecta a ella y su familia: ofreció millonaria recompensa para identificar a responsables

Un dramático episodio golpeó a Kel Calderón en la Región del Maule. La influencer recurrió a sus redes sociales para denunciar la muerte de tres perros en su propiedad de Pelarco y acusó que fueron envenenados.

La situación quedó al descubierto a la mañana siguiente, cuando encontraron sin vida a los animales. Entre las víctimas estaba Zeus, la mascota de la familia, además de otros dos perros que pertenecían al encargado del campo.

Fue la propia Kel Calderón quien entregó detalles de lo ocurrido a través de sus historias de Instagram, donde manifestó su pesar por la pérdida de los animales.

«La noche del martes en nuestra casa de Pelarco envenenaron a Zeus, nuestro perrito, y a dos de los perros de nuestro encargado del campo. Amanecieron muertos», denunció la jocen.

El llamado de Kel Calderón

Tras dar a conocer la denuncia, Kel Calderón hizo un llamado a los habitantes del sector que pudieran aportar antecedentes sobre el caso.

Para incentivar la entrega de información, la influencer anunció una recompensa económica dirigida a quienes puedan ayudar a identificar a los responsables.

«Si alguien del sector tiene alguna información que nos ayude a saber quién o quiénes fueron los responsables, hay una recompensa», expresó la hija de Raquel Argandoña.

Posteriormente, reveló el monto que entregará a cambio de antecedentes que permitan establecer quiénes participaron en los hechos y demostrar su responsabilidad.

«Hay 1.000.000 de pesos de recompensa para la persona que nos dé la info para saber y probar quién fue», aseguró.

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