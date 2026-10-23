Allison Göhler llamó en vivo a TVN para aclarar polémica situación: protagonizó inesperado cruce con Monserrat Álvarez

La controversia entre los meteorólogos de la televisión chilena tuvo novededades este viernes. Instancia, en la que Allison Göhler decidió comunicarse en directo con el matinal de TVN para explicar el sentido de sus declaraciones.

El conflicto comenzó cuando la meteoróloga de Chilevisión cuestionó la difusión de un pronóstico que anticipaba lluvias para Navidad.

En esa oportunidad, advirtió que no se puede asegurar con tanta anticipación cómo estará el tiempo y criticó la forma en que se entregó la información. «Imposible saberlo», indicó.

La polémica creció después de que el matinal de CHV exhibiera una imagen de cuatro meteorólogos de la televisión. En ella, todos aparecían con dibujos sobre sus rostros, excepto Allison Göhler.

Ante la situación, la profesional llamó en vivo a TVN para conversar con Iván Torres y dejar en claro que no tenía problemas personales con él.

«Yo jamás te haría un dibujo de esa manera, tú sabes que te quiero y estoy muy preocupada de que tú creas que yo tengo algo en tu contra», le dijo a su colega.

Sin embargo, Monserrat Álvarez intervino. «Una cosa es que lo quieras, pero otra cosa es que puedas tener una discrepancia profesional con él, entonces parece que lo estuvieras echando al agua profesionalmente y eso hay que aclararlo», expresó.

Allison Göhler respondió inmediatamente: «¿Por qué? ¿Qué he dicho en contra de Iván Torres? No he dicho absolutamente nada, no me he referido a Iván».

Durante el diálogo, Eduardo Fuentes también hizo comentarios en tono de broma sobre la controversia y señaló que el asunto correspondía a Mega. Por su parte, Eduardo de la Iglesia recordó que los cuestionamientos iniciales de la meteoróloga apuntaban a Jaime Leyton.

Frente a esto, Allison Göhler volvió a precisar el sentido de sus declaraciones y defendió su postura sobre la información meteorológica.

«Yo critiqué un titular alarmista. A don Jaime, yo no le he criticado, respeto su pronóstico», mencionó.

El inesperado comentario de Allison Göhler

El contacto terminó con una última intervención de la meteoróloga de CHV. Allison Göhler comentó que le habían comentado que TVN estaba aumentando su audiencia, mientras que Chilevisión experimentaba una baja.

«Así que dejemos la llamada hasta aquí», indicó para finalizar.

La frase provocó una reacción inmediata en el estudio. «La insolencia no se detiene», señaló Eduardo Fuentes.

En tanto, Monserrat Álvarez se tomó el momento con risas. Sin embargo, posteriormente indicó: «Encuentro que fue superhiriente lo que dijo al último la Allison».

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