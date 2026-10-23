«Nadie se embaraza pensando que te vas a separar a los dos meses (…) Yo estaba profundamente enamorada»

Recientemente, Cony Capelli estuvo presente en el programa Vértigo. Instancia en la que habló del momento que atraviesa tras el término de su relación con Sebastián Daroch, padre del bebé que espera.

La ganadora de la primera temporada de Gran Hermano admitió que hoy mide sus palabras de una manera diferente, debido a que sus declaraciones podrían tener consecuencias en el futuro de su hijo.

«Estoy muy nerviosa. Todo lo que yo diga hoy en día va a tener una repercusión más adelante en mi bebé», expresó.

Capelli también explicó que todavía experimenta sentimientos complejos cuando habla de Daroch. Pese a ello, aseguró que busca mantener una relación tranquila con él por el bienestar del niño.

En este sentido, recordó la publicación que compartió anteriormente en redes sociales, donde cuestionó la paternidad del bebé, y sostuvo que no se arrepiente de haber expresado lo que sentía en ese momento.

Cony Capelli confesó quién puso fin a la relación

Uno de los momentos más emotivos de su conversación llegó cuando la bailarina recordó cómo enfrentó la separación. Según relató, el quiebre la golpeó profundamente, ya que imaginaba un escenario muy distinto para la llegada de su hijo.

«Nadie se embaraza pensando que te vas a separar a los dos meses. El embarazo para la mujer es un estado tan vulnerable», indicó Cony Capelli entre lágrimas.

La exintegrante de Gran Hermano también reconoció que estaba muy comprometida con la relación y con la idea de construir una familia junto a Daroch. «Yo estaba profundamente enamorada, creía mucho en este proyecto», aseguró.

En medio de ese proceso, Cony Capelli contó que llegó a sentirse sola. Además, explicó que siempre había querido formar una familia estable, especialmente porque creció junto a su madre y soñaba con ofrecerle a su hijo una realidad diferente.

Sin embargo, la bailarina entregó un antecedente que hasta ahora no había revelado públicamente: fue Sebastián Daroch quien decidió terminar el vínculo.

«No fue por mi lado el término», aclaró la joven.

Pese a las dificultades que han marcado esta etapa, Cony Capelli aseguró que recientemente consiguió retomar la comunicación con el padre de su bebé. Primero conversaron mediante un intermediario y, posteriormente, volvieron a hablar directamente por teléfono.

El acercamiento les permitió mantener el contacto para que Sebastián Daroch pudiera conocer los detalles del embarazo. Para la bailarina, este paso representa algo importante, más allá de las diferencias que puedan existir entre ambos.

«Más allá de la relación, yo quiero que el bebé tenga una relación con su papá. Y eso me tiene muy feliz», aseguró.

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