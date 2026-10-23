Figura de TV se sincera tras someterse a tratamiento contra el alcoholismo: «No me puedo seguir mandando cagadas»

Botota Fox decidió compartir públicamente una parte importante de su proceso para enfrentar el alcoholismo. Durante este jueves, el comediante utilizó sus redes sociales para contar cómo se ha sentido tras someterse a un procedimiento conocido como pellet antialcohol.

«Botota por aquí para contarles más o menos cómo ha sido después de haberme puesto el pellet», partió señalando.

En ese sentido, recalcó la importancia de hablar sobre este tipo de tratamientos y motivó a quienes puedan necesitar ayuda a informarse sobre las alternativas disponibles.

«Yo les estoy contando porque es súper importante que ustedes sepan también que esto es para toda persona que tenga algún problema o que sienta que tenga algún problema y le va a ayudar mucho«, mencionó Botota Fox.

Botota Fox contó cómo se ha sentido tras el procedimiento

El comediante reconoció que antes de tomar esta decisión no conocía el procedimiento. Sin embargo, su percepción cambió después de vivir la experiencia.

«Yo nunca lo había conocido y me pareció algo bastante fuerte, pero luego te das cuenta que en realidad es para mejor», señaló Botota Fox.

También detalló cómo fueron sus primeras horas tras la intervención. Según relató, inicialmente sintió mareos, aunque las molestias desaparecieron después de recostarse.

«Pero al otro día, el 21 de octubre, me he sentido súper bien, he tenido el ánimo a lo buen chileno, la raja, me he sentido, eh, feliz. Siento que a pesar de que uno tenga algo puesto en tu cuerpo, tu interior es el que está feliz», indicó.

El antecedente médico que encendió las alarmas

Botota Fox reconoció que comenzó a preocuparse por las consecuencias que podía tener su comportamiento cuando bebía. En particular, le inquietaba no recordar lo que hacía durante las noches en que consumía alcohol.

«Todo esto comenzó porque yo dije: ‘Mmm, no me puedo seguir mandando cagadas porque finalmente con copete me olvidaba lo que hacía en la noche y podría pasar en algún momento algo muy grave y al otro día no me iba a acordar'», mencionó.

Sin embargo, durante los exámenes médicos que se realizó antes de colocarse el pellet, recibió una noticia que le generó preocupación.

«Haciéndome exámenes para el pellet me salió algo súper fuerte, me salió casi una pancreatitis y creo que eso es lo más importante en este minuto para mí que haber pensado la de en el pellet para no tomar como socialmente», expresó.

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