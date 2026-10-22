Rodrigo Díaz y Lucila Vit llegan a Antofagasta con evento gratuito: revisa cómo participar

Antofagasta se prepara para recibir una jornada dedicada al baile, el ejercicio y la vida saludable. Este sábado 31 de octubre se realizará Muévete con Caja Los Andes, un evento gratuito que busca reunir a personas de distintas edades en torno a la actividad física y el bienestar.

La iniciativa apunta a demostrar que mantenerse activo no tiene por qué ser una obligación. A través de distintas disciplinas y actividades recreativas, la propuesta invita a la comunidad a disfrutar del movimiento y encontrar nuevas formas de incorporarlo a su rutina.

Rodrigo Díaz y Lucila Vit serán parte del evento

Uno de los principales atractivos de la jornada será la participación de Rodrigo Díaz, reconocido bailarín y coreógrafo que encabezará una clase masiva de baile. La actividad busca combinar música, energía y diversión en una experiencia abierta a quienes quieran sumarse.

También estará presente Lucila Vit, modelo y entrenadora que dirigirá un bloque de entrenamiento físico. Su participación estará enfocada en motivar a los asistentes a desafiarse, disfrutar del ejercicio y descubrir alternativas para llevar una vida más activa.

Además de las actividades en el escenario principal, las personas inscritas podrán recorrer una feria saludable, acceder a espacios de hidratación y participar en distintas activaciones preparadas para el encuentro.

¿Cómo participar?

La actividad busca ofrecer un espacio accesible para familias, jóvenes, personas mayores y comunidades locales.

Por eso, las distintas experiencias estarán pensadas para que cada asistente pueda participar a su propio ritmo, sin importar su nivel de experiencia.

«Queremos invitar a las personas a encontrarse con el movimiento desde la alegría, sin presiones y en comunidad. Muévete busca abrir un espacio donde cada persona pueda participar a su ritmo, disfrutar y descubrir que cuidar su bienestar también puede ser un panorama para compartir», señalaron desde la organización.

La entrada será gratuita, pero los cupos serán limitados. Las inscripciones estarán disponibles próximamente a través de PuntoTicket.

Así, Muévete con Caja Los Andes busca convertir el ejercicio en una experiencia compartida, donde bailar, entrenar y disfrutar en comunidad sean parte de una misma jornada.

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