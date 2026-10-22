Michelle Carvalho enciende las alarmas tras revelar diagnóstico médico que la aqueja: «Es un tema muy íntimo…»

Michelle Carvalho sorprendió a sus seguidores al compartir un problema de salud.

La modelo brasileña relató que, experimentó molestias menstruales que nunca antes había sentido, una situación que la llevó a buscar atención médica.

A través de sus redes sociales, la exchica reality explicó que sus periodos anteriores habían sido muy distintos a lo que otras mujeres le contaban sobre sus propias experiencias. Sin embargo, esta vez enfrentó síntomas que le provocaron preocupación.

«Quizás es un tema muy íntimo, pero estoy viviendo por primera vez una experiencia real de tener mi periodo», confesó Michelle Carvalho.

Además, expresó: «Yo nunca he tenido esa experiencia fea, hasta que la he tenido hoy y fue como ‘¿qué locura es esta?, ¿qué estoy viviendo?’. Estoy en shock de que la gente viva eso’».

«Yo nunca he tenido esa experiencia fea, hasta que la he tenido hoy y fue como ‘¿qué locura es esta?, ¿qué estoy viviendo?’. Estoy en shock de que la gente viva eso’», expresó.

Además, indicó que a estos síntomas se sumaron cambios repentinos en su estado de ánimo durante el periodo menstrual.

¿Qué diagnóstico recibió Michelle Carvalho?

Ante las molestias, Michelle Carvalho decidió acudir a una consulta ginecológica para conocer el origen de lo que estaba experimentando. Tras la evaluación, la modelo reveló que recibió un diagnóstico de adenomiosis difusa.

De acuerdo con la Clínica Mayo, la adenomiosis ocurre cuando el tejido que recubre el interior del útero crece dentro de su pared muscular. Este tejido responde a los cambios hormonales del ciclo menstrual, lo que puede provocar inflamación y dolor.

Entre las manifestaciones más frecuentes de esta condición se encuentran los cólicos menstruales intensos, los sangrados abundantes o prolongados y el dolor pélvico.

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