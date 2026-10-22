Julio César Rodríguez confirma drástica decisión en su carrera

Julio César Rodríguez puso fin a una de las etapas más extensas de su carrera en los medios de comunicación. El conductor confirmó su salida de Radio Bío Bío, emisora en la que trabajó durante 20 años.

Según informaron desde el mismo medio la decisión está relacionada con su participación en Mega, donde conduce el reality «Volverías con tu Ex? 2». Proyecto que implica largos períodos fuera de Chile.

Las palabras de Julio César Rodríguez

En conversación con BioBioChile, el periodista explicó las razones.

«Un ciclo eterno de 20 años, porque lamentablemente mi labor hoy día televisiva implica que esté fuera de Chile y esté fuera de Chile por mucho tiempo seguido y, lamentablemente, mi vuelta a Chile tampoco tiene una continuidad en el tiempo», señaló.

«Entonces no puedo asumir responsabilidades que merece el programa, que son habituales. El programa merece una habitualidad, merece una correlación en los días, porque un programa muy de autor lo llevo haciendo casi 20 años (Podría ser peor)», añadió Julio César Rodríguez.

Frente a este escenario, el comunicador explicó que ambas partes optaron por poner una pausa a su vínculo, al menos mientras se mantengan sus actuales compromisos laborales.

En este sentido, afirmó que «hemos decidido, mientras tenga esta coyuntura, parar un ciclo que valoro mucho, que quiero mucho».

Pese a su salida, Julio César Rodtíguez no descartó retomar el proyecto en el futuro, si las circunstancias lo permiten.

«Tengo un cariño gigante por la radio y la radio tiene un cariño gigante por mí. No nos hemos abrazado, no nos hemos querido, pero son temas circunstanciales y por eso hemos dejado la puerta abierta para, ojalá lo más pronto posible, poder retomar», comentó.

Además, en diálogo con Página 7, JC Rodríguez expresó: «No es justo para la radio ni para mí». Además, agregó que «es bueno para la radio que cuente con un espacio donde la gente sepa qué pasa con el animador todos los días».

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