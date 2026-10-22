Copihue de Oro 2026: revisa todos los nominados y cómo votar por tus favoritos

¡Llegó el momento de elegir a los favoritos del espectáculo nacional! Este jueves 22 de octubre se revelaron los nominados al Copihue de Oro 2026, galardón que reconoce a figuras y programas destacados de la televisión, la radio, la música y el mundo digital.

Entre las categorías destacan Mejor Matinal, Mejor Animador, Mejor Animadora, Mejor Programa Radial, Artista del Año y las tradicionales competencias por el Rey Pop y la Reina Pop.

Además, en la categoría Mejor Programa Radial destaca «El Show de la Tencha» de RadioActiva.

Revisa todos los nominados al Copihue de Oro 2026

A continuación, conoce la lista completa de candidatos en las categorías anunciadas.

1. Mejor Matinal

Mucho Gusto (Mega)

Contigo en la Mañana (CHV)

Tu Día (Canal 13)

Buenos Días a Todos (TVN)

El Medio Día (TVN)

2. Mejor Animador

Martín Cárcamo (Canal 13)

José Antonio Neme (Mega)

Eduardo de la Iglesia (CHV)

Eduardo Fuentes (TVN)

Daniel «Huevo» Fuenzalida (TVN)

3. Mejor Animadora

Karen Doggenweiler (Mega)

Diana Bolocco (CHV)

Fran García-Huidobro (CHV)

María Luisa Godoy (TVN)

Karla Constant (Canal 13)

4. Mejor Noticiero

CNN Prime

Meganoticias

T13

CHVNoticias

24 Horas

5. Mejor Programa Radial

La Mañana de la Corazón (Radio Corazón)

Sacando la Vuelta (Radio Carolina)

¿Cómo andamos por casa Daniel? (Radio Pudahuel)

El Show de la Tencha (RadioActiva)

Ciudadano ADN (Radio ADN)

6. Mejor Programa Deportivo

Todos Somos Técnicos (TNT Sports)

La Hora de King Kong (Digital)

De Buena Fuente (DLT)

Futuro Futbol Club (Radio Futuro)

Los Tenores (Radio ADN)

7. Mejor Podcast

Free Solo

Expertas en Nada

Hasta que el Podcast nos Separe

Mariconedu

Sin Ofender

MILF

8. Mejor Canal de Streaming

Once

Yuly

Turno

Fabuloso

Porcel TV

El Sentido del Humor

9. Mejor Creador de Contenido

Matías Burboa / @mati.burboa

Sebastián Molina / @fisica.en.1.minuto

Maddies Mundo / @maddies_mundo

Caro Rocco / @caroroccos

Diego González / @diegogonzalez.tv

10. Artista del Año

Mon Laferte

María José Quintanilla

Alanys Lagos

Sinaka

Candelabro

11. Mejor Comediante

Lucho Miranda

Christian Henríquez

Paola Troncoso

Asshkha Sumatra

Carla Inostroza (La Carlita)

12. Mejor Programa de Competencia

MasterChef (TVN)

Volverías con tu Ex 2 (Mega)

Fiebre de Canto – Baile (CHV)

Dale Play (Mega)

Ahora Caigo (TVN)

¡Qué Dice Chile! (Canal 13)

13. Mejor Programa de Entretención

Coliseo (Mega)

Primer Plano (CHV)

Alfombra Roja (Canal 13)

Detrás del Muro (Mega)

Todo Va a Estar Bien (Vía X)

Plan Perfecto (CHV)

14. Mejor Teleserie

Me Caso, Pero Contigo (Mega)

Mi Marido me Robó la Memoria (TVN)

Enamoradas (Canal 13)

La Baronesa (Mega)

Prohibida Obsesión (Mega)

15. Mejor Actuación

Lorena Bosch por La Baronesa (Mega)

Ignacia Baeza por Reunión de Superados (Mega)

Diego Muñoz por Reunión de Superados y Prohibida Obsesión (Mega)

Francisco Reyes Crispi (Verticales TVN)

María Pedrique (Verticales Canal 13)

16. Mejor Programa de Viaje y Cultura

Lugares que Hablan (Canal 13)

Chile Conectado (TVN)

Sabingo (CHV)

Viajando Ando (Mega)

Socios por Chile (Canal 13)

17. Rey Pop

Leo Rey

Arturo Vidal

Luis Mateucci

Toby Vega

Jaime Leyton

Nacho Pop

18. Reina Pop

Ignacia Michelson

Gala Caldirola

Ludmila Ksenofontova

Rayén Araya

Marcela Vacarezza

Daniela Muñoz

¿Cómo votar por tus favoritos?

El puede participar en la elección de los ganadores del Copihue de Oro 2026 mediante la plataforma digital de La Cuarta.

La votación permitirá apoyar a las figuras y programas favoritos en las distintas categorías. Para conocer los detalles y acceder a la elección, puedes visitar el sitio oficial de La Cuarta.

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