Copihue de Oro 2026: revisa todos los nominados y cómo votar por tus favoritos
Televisión, radio, música, humor y redes sociales son parte de las categorías del Copihue de Oro 2026. Revisa todos los nominados a continuación.
¡Llegó el momento de elegir a los favoritos del espectáculo nacional! Este jueves 22 de octubre se revelaron los nominados al Copihue de Oro 2026, galardón que reconoce a figuras y programas destacados de la televisión, la radio, la música y el mundo digital.
Entre las categorías destacan Mejor Matinal, Mejor Animador, Mejor Animadora, Mejor Programa Radial, Artista del Año y las tradicionales competencias por el Rey Pop y la Reina Pop.
Además, en la categoría Mejor Programa Radial destaca «El Show de la Tencha» de RadioActiva.
Revisa todos los nominados al Copihue de Oro 2026
A continuación, conoce la lista completa de candidatos en las categorías anunciadas.
1. Mejor Matinal
- Mucho Gusto (Mega)
- Contigo en la Mañana (CHV)
- Tu Día (Canal 13)
- Buenos Días a Todos (TVN)
- El Medio Día (TVN)
2. Mejor Animador
- Martín Cárcamo (Canal 13)
- José Antonio Neme (Mega)
- Eduardo de la Iglesia (CHV)
- Eduardo Fuentes (TVN)
- Daniel «Huevo» Fuenzalida (TVN)
3. Mejor Animadora
- Karen Doggenweiler (Mega)
- Diana Bolocco (CHV)
- Fran García-Huidobro (CHV)
- María Luisa Godoy (TVN)
- Karla Constant (Canal 13)
4. Mejor Noticiero
- CNN Prime
- Meganoticias
- T13
- CHVNoticias
- 24 Horas
5. Mejor Programa Radial
- La Mañana de la Corazón (Radio Corazón)
- Sacando la Vuelta (Radio Carolina)
- ¿Cómo andamos por casa Daniel? (Radio Pudahuel)
- El Show de la Tencha (RadioActiva)
- Ciudadano ADN (Radio ADN)
6. Mejor Programa Deportivo
- Todos Somos Técnicos (TNT Sports)
- La Hora de King Kong (Digital)
- De Buena Fuente (DLT)
- Futuro Futbol Club (Radio Futuro)
- Los Tenores (Radio ADN)
7. Mejor Podcast
- Free Solo
- Expertas en Nada
- Hasta que el Podcast nos Separe
- Mariconedu
- Sin Ofender
- MILF
8. Mejor Canal de Streaming
- Once
- Yuly
- Turno
- Fabuloso
- Porcel TV
- El Sentido del Humor
9. Mejor Creador de Contenido
- Matías Burboa / @mati.burboa
- Sebastián Molina / @fisica.en.1.minuto
- Maddies Mundo / @maddies_mundo
- Caro Rocco / @caroroccos
- Diego González / @diegogonzalez.tv
10. Artista del Año
- Mon Laferte
- María José Quintanilla
- Alanys Lagos
- Sinaka
- Candelabro
11. Mejor Comediante
- Lucho Miranda
- Christian Henríquez
- Paola Troncoso
- Asshkha Sumatra
- Carla Inostroza (La Carlita)
12. Mejor Programa de Competencia
- MasterChef (TVN)
- Volverías con tu Ex 2 (Mega)
- Fiebre de Canto – Baile (CHV)
- Dale Play (Mega)
- Ahora Caigo (TVN)
- ¡Qué Dice Chile! (Canal 13)
13. Mejor Programa de Entretención
- Coliseo (Mega)
- Primer Plano (CHV)
- Alfombra Roja (Canal 13)
- Detrás del Muro (Mega)
- Todo Va a Estar Bien (Vía X)
- Plan Perfecto (CHV)
14. Mejor Teleserie
- Me Caso, Pero Contigo (Mega)
- Mi Marido me Robó la Memoria (TVN)
- Enamoradas (Canal 13)
- La Baronesa (Mega)
- Prohibida Obsesión (Mega)
15. Mejor Actuación
- Lorena Bosch por La Baronesa (Mega)
- Ignacia Baeza por Reunión de Superados (Mega)
- Diego Muñoz por Reunión de Superados y Prohibida Obsesión (Mega)
- Francisco Reyes Crispi (Verticales TVN)
- María Pedrique (Verticales Canal 13)
16. Mejor Programa de Viaje y Cultura
- Lugares que Hablan (Canal 13)
- Chile Conectado (TVN)
- Sabingo (CHV)
- Viajando Ando (Mega)
- Socios por Chile (Canal 13)
17. Rey Pop
- Leo Rey
- Arturo Vidal
- Luis Mateucci
- Toby Vega
- Jaime Leyton
- Nacho Pop
18. Reina Pop
- Ignacia Michelson
- Gala Caldirola
- Ludmila Ksenofontova
- Rayén Araya
- Marcela Vacarezza
- Daniela Muñoz
¿Cómo votar por tus favoritos?
El puede participar en la elección de los ganadores del Copihue de Oro 2026 mediante la plataforma digital de La Cuarta.
La votación permitirá apoyar a las figuras y programas favoritos en las distintas categorías. Para conocer los detalles y acceder a la elección, puedes visitar el sitio oficial de La Cuarta.
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