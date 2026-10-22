El Chino regresó al Cajón del Maipo y sorprendió con particular hallazgo que involucra a las parvularias

Manuel Orellana, más conocido como El Chino, volvió a dar que hablar en redes sociales. El hombre compartió imágenes de una visita al Cajón del Maipo, específicamente al sector donde dejó su vehículo tras una complicada experiencia en la montaña.

Recordemos se hizo conocido luego de extraviarse en la zona junto a dos amigas parvularias. En aquella ocasión, un sistema frontal complicó sus planes de llegar a unas termas y las condiciones climáticas lo obligaron a abandonar el automóvil.

Ahora, El Chino regresó al lugar y decidió mostrar parte de lo que encontró en el vehículo mediante historias publicadas en su cuenta de Instagram.

En las imágenes se puede ver la puerta del copiloto abierta, todavía rodeada de nieve. A pocos centímetros, Manuel Orellana tenía varias prendas, lo que dio paso a un particular intercambio con la persona que grababa el momento.

«Ahí están los trajes oye, muestra el delantal po'», comentó el camarógrafo. Luego, agregó otra sugerencia: «Y la mini también».

El Chino tomó un delantal verde, similar al que se utiliza habitualmente en los jardines infantiles, y lo mostró frente a la cámara. Sin embargo, la prenda estaba completamente destrozada por motivos que no se conocen. Además, hizo lo mismo con la mini.

«Lorea maldito cu… mira, qué saben. Y no lo conocían», expresó la voz detrás de cámara.

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