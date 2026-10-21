«Es una locura, un despropósito total»: Influencer argentino llegó a Chile y no podía creer el valor de este producto

Recientemente, el creador de contenido argentino Nico Ratti se hizo viral tras compartir un video en el que se mostró sorprendido por el precio de un producto en Chile.

Se trata del fernet, una bebida popular al otro lado de la cordillera que, según mostró en redes sociales.

El joven publicó un registro en el que comparó el valor del producto en ambos países, lo que rapidamente llamó atención.

«Los precios de Chile no tienen sentido», comentó el joven al comenzar su publicación.

La comparación de precios que sorprendió al argentino

El influencer argentino mostró que una botella de fernet se comercializa en Chile a $11.400.

En este sentido, lo que le llamó la atención es que se trata del mismo producto que consumen habitualmente en Argentina y que, además, proviene de la provincia de Córdoba.

«¿Cómo puede ser que este producto esté más barato en Chile que en Argentina? Es una locura. Es un despropósito total. $11.400 pesos un fernet. No es de Italia, viene de Córdoba, es el mismo que consumimos en Argentina», expresó.

En este sentido, el influencer argentino se mostró sorprendido debido a que el producto sale desde Argentina para llegar al mercado chileno, pero termina vendiéndose a un precio más bajo que en su lugar de origen.

«El otro día lo compré por $20.000 pesos, así que no sé, la verdad que no sé qué opinar al respecto», concluyó

Como era de esperarse, la publicación generó múltiples reacciones en redes sociales. Varios usuarios le hicieron notar un detalle que, según ellos, pasó por alto: la diferencia entre el peso chileno y el argentino al comparar los precios.

«Eso se llama libre mercado»; «Inflación. Pasa que en Argentina se roban el país hace años amigo»; «Acá no lo toma nadie amigo»; «No nos expongas que después le suben el precio», comentaron algunas personas.

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