«¿Cómo se le ocurre decir esa estupidez?»: Diana Bolocco no se aguantó y respondió sin filtro a jurado de Fiebre de Canto

Verónica Villarroel y Diana Bolocco protagonizaron un llamativo momento en el último capítulo de Fiebre de Canto.

Todo ocurrió tras la presentación de Geraldine Muñoz y Karla Melo, quienes compartieron escenario y conquistaron al jurado con su actuación. De hecho, Luis Jara valoró el desempeño de ambas artistas con una nota 9, lo que desató la alegría de las participantes.

En medio de la celebración, las cantantes comenzaron a bailar. Al ver el entusiasmo de ambas, la conductora decidió invitar a Verónica Villarroel a sumarse al momento.

«Maestra, ¿no quiere venir a bailar con nosotras? ¿No quiere un pasito, para el lado?», le dijo Diana Bolocco.

La respuesta de la destacada soprano, sin embargo, tomó por sorpresa a la animadora. «No. Ellas son más bonitas que yo«, señaló.

La tajante respuesta de Diana Bolocco a Verónica Villarroel

El comentario no pasó inadvertido para Diana Bolocco, quien cuestionó de inmediato que la artista se comparara con las participantes de esa manera.

«¿Cómo se le ocurre decir esa estupidez?», respondió la conductora de Fiebre de Canto.

Pero Bolocco no se quedó ahí. También dedicó elogiosas palabras a Verónica Villarroel para convencerla de que cambiara de opinión y se uniera a la celebración.

«Maestra, usted baila como los dioses, es hermosa, está perfecta», expresó la animadora.

Finalmente, la soprano aceptó la invitación y abandonó su asiento para bailar junto a Geraldine Muñoz y Karla Melo.

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