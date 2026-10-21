¡De no creer! Querella de Alexítico contra Leo Rey expone un detalle desconocido de su historia en La Noche

Reciemente, se conocieron detalles de la querella que Alexítico presentó contra Leo Rey, a quien acusa de injurias graves con publicidad.

El conflicto entre ambos músicos se arrastra desde hace años, pero volvió a intensificarse en septiembre pasado cuando el «Brígido» lanzó la polémica frase «chúpalo Alexítico» en medio de un show en La Gran Fonda de Chile.

Ahora, el compositor decidió recurrir a la justicia y reunió distintos antecedentes que, según su presentación, darían cuenta de los ataques que ha recibido.

El documento incluye publicaciones en redes sociales, videos y declaraciones que Alexítico considera ofensivas.

Y entre los detalles expuestos también surgió un antecedente que llamó la atención: la historia detrás del nombre con el que el artista se hizo conocido en la escena de la cumbia.

¿Por qué se llama Alexítico?

El nombre artístico de Alexis Roberto Morales Díaz tiene un origen relacionado con un concepto clínico. Así lo detalla la querella.

«El apodo musical del querellante es ‘Alexítico’, el cual viene de un juego de palabras derivado de la combinación de su nombre ‘Alexis’ y el concepto clínico ‘alexitímico’», indica el texto.

Además, se menciona que este último término se utiliza para describir la dificultad que puede experimentar una persona para identificar sus propias emociones o expresarlas verbalmente.

«El artista adoptó este nombre artístico de manera irónica o estilística para su carrera musical dentro del grupo de cumbia», se añade en el documento.

Pero esa no es la única información que contiene la acción judicial. El escrito también reconstruye distintos episodios de la controversia entre los músicos, entre ellos el emplazamiento que Leo Rey realizó contra su excompañero durante La Gran Fonda de Chile, evento que Canal 13 transmitió por televisión.

Además, la querella incorpora comentarios de usuarios de redes sociales. A eso se suman antecedentes sobre presuntas amenazas de muerte y ataques dirigidos contra Alexítico, su familia y su domicilio.

Parte de esta compleja situación también quedó expuesta hace algunos días en el programa Primer Plano. En esa instancia, el integrante de La Noche volvió a referirse al difícil momento que atraviesa en medio de la polémica con Leo Rey.

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