CLAYFACE, la película de terror de DC, llegará a los cines chilenos: de qué se trata y cuándo se estrena

DC Studios se adentra en el terror con CLAYFACE, una película que lleva a la pantalla la aterradora transformación de uno de los villanos más conocidos de Gotham City.

La producción presenta una historia marcada por la pérdida de identidad, la obsesión con la apariencia y las consecuencias de intentar recuperar aquello que parece irremediablemente perdido.

La cinta sigue a Matt Hagen, un joven que logra pasar de las calles de Gotham a convertirse en una estrella de Hollywood. Sin embargo, un inesperado acontecimiento destruye su carrera y cambia su vida para siempre.

Abandonado por su equipo, el protagonista busca una solución en un tratamiento científico de vanguardia. Aunque el procedimiento le permite recuperar su apariencia, también desencadena un deterioro de su salud mental y lo conduce por un camino marcado por la destrucción y la sed de venganza.

Un thriller de terror con un elenco de primer nivel

Tom Rhys Harries, conocido por sus trabajos en The Gentlemen y Suspicion, interpreta a Matt Hagen en esta producción. Su personaje deberá enfrentarse a una transformación que va mucho más allá de lo físico y que pone en juego su propia humanidad.

La dirección está a cargo de James Watkins, cineasta detrás de The Woman in Black (2012) y Speak No Evil (2024). El guion, en tanto, reúne a Mike Flanagan y Hossein Amini, mientras que Flanagan también desarrolló la historia a partir del personaje de DC.

El equipo creativo apuesta por una mirada oscura sobre la ambición científica y la necesidad de reconocimiento. En ese escenario, la posibilidad de recuperar el rostro y la vida anterior de Hagen se transforma en una pesadilla que amenaza con consumirlo por completo.

El reparto también incluye a Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella, Eddie Marsan, Nancy Carroll y Joshua James. La producción está en manos de Matt Reeves, Lynn Harris, James Gunn y Peter Safran.

Con una propuesta que combina elementos del terror con el drama psicológico, CLAYFACE explora hasta dónde puede llegar una persona cuando siente que lo ha perdido todo. La película plantea una inquietante pregunta: ¿cuánto estaría dispuesto a sacrificar alguien para volver a ser quien era?

CLAYFACE llegará exclusivamente a los cines de Chile el jueves 22 de octubre.

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