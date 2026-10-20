La atracción que llega a Santiago para Halloween y te hará sentir dentro de películas como Annabelle y La Monja

Quienes buscan un panorama diferente para Halloween podrán encontrarse con personajes de películas como «Annabelle», «La Monja» y «El Exorcista» sin salir de Santiago. Se trata de Cinema, el restaurante temático ubicado en Patio Bellavista que combina gastronomía con escenografías, animatronics y actores en vivo para recrear distintos universos cinematográficos.

El recinto cuenta con salones inspirados en algunas de las producciones más reconocidas del cine. Entre ellos destacan espacios dedicados a «Annabelle», «El Exorcista», «The Shining» y «La Monja», donde la iluminación, los sonidos y los efectos especiales forman parte de la experiencia.

La atracción en Santiago que te permitirá vivir el terror de destacadas películas

La propuesta va más allá de la decoración. Durante el recorrido, los visitantes pueden encontrarse con animatronics y personajes interpretados por actores, quienes interactúan con el público y generan situaciones inesperadas en medio de los escenarios.

Para este 30 y 31 de octubre, el restaurante organizará una celebración especial con música, DJ, glitter, sorpresas y la participación de marcas aliadas.

La actividad también incluirá una búsqueda de cupones de consumo escondidos en los alrededores del recinto. Además, el sábado 31 de octubre se premiará al mejor disfraz de la noche con $200.000 en consumo.

Pero el terror no es el único protagonista de Cinema. El lugar también ofrece escenarios inspirados en otras producciones populares, como «Harry Potter», «Shrek», «Piratas del Caribe» y «Hangover», ampliando la experiencia a distintos géneros cinematográficos.

El proyecto implicó una inversión cercana a los US$1,3 millones y ocho meses de construcción. Para desarrollar sus espacios participaron cineastas y profesionales vinculados al mundo de los efectos especiales.

La experiencia se complementa con una carta que incluye carnes, pescados, hamburguesas, pizzas, ensaladas y distintas alternativas para compartir.

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