Nano Calderón lanzó atrevida propuesta a dos figuras de TV y recibió inesperada respuesta: pusieron condiciones

Hace algunos días, Nano Calderón lanzó una inesperada propuesta a Adriana Barrientos y Claudia Schmitd, quienres recientemente abordaron el tema en el programa «Encantadas», de Zona Latina.

Todo comenzó la semana pasada, cuando las panelistas conversaron sobre las características que debía cumplir la futura pareja del hijo de Raquel Argandoña. Tras concluir que ninguna de las dos reunía los requisitos para convertirse en su mujer ideal.

Sin embargo, Nano Calderón les respondió a través de redes sociales.

«No se preocupen, Adriana Barrientos y Claudia Schmitd, yo amo a las dos. Por ustedes me hago el loco con lo de cuántas parejas máximo. Vámonos los tres a Colombia», explicó.

Claudia Schmitd y Adriana Barrientos le responden Nano Calderón

La respuesta llegó durante una reciente emisión de «Encantadas». En el espacio televisivo, Adriana Barrientos dejó en claro que no tendría inconvenientes en aceptar la idea de mantener una relación con Calderón.

«Si el Nano Calderón quiere que tengamos un poliamor, yo le digo que acepto», expresó.

Pero la «Leona» no se quedó ahí. También aseguró que le permitiría al influencer mantener otras relaciones sentimentales. «Soy su polola y le doy permiso para pololear», explicó.

Frente a esto, Claudia Schmitd le consultó: «¿Conmigo también?», a lo que Adriana Barrientos respondió afirmativamente.

Además, la uruguaya expresó: «La suegra nos escribió a las dos. Yo interpreté, no sé si la Adri interpretó lo mismo, que nos dio la venia la Raquel. Yo interpreté como que ella dijo ‘vayan chiquillas, con todo, o sea, no le vayan a decir que no a mi hijo'».

Adriana Barrientos también detalló cómo se organizarían para compartir con el influencer. «Tiene que ser Nano pololeando con nosotras, pero además él con permiso para pololear. Entonces, cuando él haga un espacio en la agenda nosotras vamos y regaloneamos con él», sostuvo.

La conversación tomó otro rumbo cuando Claudia Schmitd mencionó un supuesto cambio en la vida personal de Calderón. «Yo ya me vi como la gatita de chalet del Nano. Igual Nano sabes qué, yo vi por ahí que parece que vas a ser papá. Igual te aceptamos con una guaguita», afirmó.

En esa misma línea, Adriana Barrientos señaló: «Al Nano lo queremos con polola, con esposa y con hijos. Te queremos con todo», manifestó.

Claudia Schmitd Schmitd cerró el tema con otro comentario. «Yo le doy la teti… a la guagua», concluyó.

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