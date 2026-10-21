«Si pudieran aparecer en pelota, aparecerían en pelota…»: José Antonio Neme lanza potente descargo contra rostros de TV y autoridades

José Antonio Neme lanzó un potente descargo en medio de la cobertura de las inundaciones que afectaron a distintas comunas de la Región Metropolitana.

En concreto, el conductor del matinal de Mega cuestionó la forma en que algunas autoridades y figuras de televisión enfrentan este tipo de situaciones.

El comentario surgió luego de escuchar al alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien se encontraba en terreno mientras su comuna enfrentaba los efectos de las intensas lluvias.

Para el periodista, las palabras del jefe comunal contenían un mensaje dirigido a quienes deben responder ante la emergencia. «Entre ironía e ironía, White está diciendo ‘vengan acá y hagan la pega'», comentó el conductor de Mucho Gusto.

El duro descargo de José Antonio Neme

Luego, el periodista de Mega fue más allá y puso en duda la necesidad de que las autoridades se expongan frente a las cámaras en medio del barro y las inundaciones.

«Acá se hace una suerte como de espectáculo (…). Entonces aparecen todos, mientras más mojados, mientras más metidos adentro del barro, mientras más con botas… mira, si pudieran aparecer en pelota, aparecerían en pelota», expresó.

«Eso es una suerte de espectáculo barato. Lo digo abiertamente para que la gente no tenga en su casa, digamos, ningún tipo de señal equivocada. Yo prefiero una autoridad que esté en una oficina, pero eficiente, que una autoridad que está en un reality», añadió José Antonio Neme.

El conductor del matinal Mucho Gusto también extendió su cuestionamientos a algunos rostros de TV.

«Algunos rostros de televisión que les encanta ir a chapotear. Yo soy honesto, yo no sirvo para eso. No sirvo, me confundo, prefiero estar en un estudio coordinando, que soy mucho más eficiente, que haciendo el ridículo en un móvil», expresó.

Finalmente, el periodista volvió a poner el foco en las tareas que, a su juicio, deberían concentrar los esfuerzos de las autoridades durante una emergencia.

«A lo mejor un delegado, un gobernador, un subsecretario, un ministro, un jefe de servicio, funciona mejor en una oficina, ¿me entienden? Tomando decisiones administrativas, moviendo camiones, definiendo presupuestos, que haciendo el ridículo con las botas hasta acá», concluyó.

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