«El que pague mejor, me llevará»: importante figura confirma su salida de CHV y analiza nuevas ofertas

Luego de un gran tiempo en Chilevisión, Cony Capelli aclaró que ya no forma parte de la estación

Luego de ganar la primer versión de Gran Hermano Chile, la joven participó en diversos espacios de CHV. Entre ellos «Plan Perfecto», donde se desempeñó como panelista y comentó diversos temas de actualidad y espectáculos.

Posteriormente, se sumó a «Fiebre de Baile». Aunque abandonó la competencia antes de la final, regresó para la segunda temporada, en la que obtuvo el tercer lugar.

En tanto, su aparición más reciente en CHV ocurrió hace algunos días, cuando participó en «Fiebre de Canto».

Cony Capelli entrega detalles de su futuro laboral

La exchica reality aclaró su situación laboral. «Ya no estoy en Chilevisión», señaló en unas declaraciones a la que tuvo acceso La Cuarta.

«Se me acabó el contrato y me lo habían alargado por Fiebre de Baile. Me quisieron para Fiebre de Canto, pero la verdad es que yo quise un break, con el cual sigo hasta ahora», añadió Cony Capelli.

Eso sí, su alejamiento de la televisión no significa que pretenda mantenerse fuera de pantalla por mucho tiempo.

«Tengo unos proyectos que me están ofreciendo en distintos canales. Y estamos viendo con mi querido Suro (su mánager), pues, el que pague mejor, me llevará», mencionó.

Vale señalar que esta semana, Cony Capelli tendrá una aparición en el regreso de «Vértigo». Este jueves participará como invitada en el espacio, donde compartirá con Pincoya, Kenita Larraín, Máximo Menem, Benjamín Vicuña y Fernando Larraín.

Por otro lado, es importante señalar que actulamente, la ganadora de la primera versión de Gran Hermano Chile pasa por un embarazo, con 20 semanas de gestación.

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