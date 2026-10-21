Naya Fácil enfrenta un verdadero dolor de cabeza en su lujoso penthouse: «No sé qué hacer…»

Naya Fácil compartió con sus seguidores unos problemas que detectó en su recién estrenado penthouse, ubicado en el exclusivo sector de El Golf, en Santiago.

A través de sus historias de Instagram, la influencer mostró cómo el agua comenzó a ingresar desde el techo de una de las habitaciones, lo que provocó una acumulación de agua en el suelo.

Según explicó Naya Fácil, el inconveniente comenzó hace varios días, pero las recientes lluvias en la Región Metropolitana habrían empeorado el panorama.

«Hay una filtración de agua en mi departamento importante, importante», expresó la joven.

Además, indicó: «Yo no sé qué hacer, o sea, tiene igual cómo desanimar y eso, porque muchas, sí, son cosas que se reparan y todo, pero no deberían pasar».

Naya Fácil también reportó otros problemas

De acuerdo con el relato de la joven, el agua también habría afectado otros sectores del departamento, incluidos el espacio destinado al gimnasio y algunas paredes.

A esto se sumó una falla eléctrica que complicó aún más el escenario. De hecho, Naya Fácil indicó que ahora necesita encontrar especialistas que revisen los daños.

«Estamos viendo maestros, porque esto más encima llevó a ver que se cortara la luz en algunos puntos de la casa. En la parte de don de está el living ahí no hay luz», mencionó.

Vale señalar que Naya Fácil todavía no tiene claridad sobre el origen del problema ni sobre cuándo habría comenzado.

«No sé si estaba de antes, no sé si es por la lluvia que pasó», indicó.

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